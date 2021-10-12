بيراميدز يفاوض حارس مرمى الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تلقي محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأبيض ، عرضا من نادي بيراميدز من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

و أشار المصدر، إلى أن مسئولي بيراميدز، تواصلوا مع الحارس شخصيا ، من أجل تاجيل التجديد لنادي الزمالك، في ظل انتهاء عقده مع نهاية الموسم الحالي ، والانتقال لبيراميداز كلاعب حر

وأكد المصدر أن نادي بيراميدز عرض مبلغ ٢٢ مليون جنيه في الموسم، من أجل إقناع الحارس الأبيض ، ويدرس محمد أبو جبل الأمر للاستقرار علي القرار النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن محمد أبو جبل رفض العرض الأول من نادي الزمالك للتجديد، عقب الجلسه التي جمعته مع مسئولي النادي الأبيض للتجديد ، وعرض مبلغ ٧ مليون جنيه في الموسم ، وهو ما رفضه الحارس وطالب بمساوته بالفئة الأولى.

ويعد محمد أبو جبل هو الحارس الأساسي في الوقت الحالي بنادي الزمالك، بعدما رحل بشكل رسمي محمود جنش، وانضم إلى صفوف فيوتشر إف سي على سبيل الإعارة لمدة موسم.