باسم سمرة عن نجاح دوره بمسلسل "العتاولة": المخرجين بيدوني مساحة للإبداع

تحدث الفنان باسم سمرة عن نجاح مسلسل “العتاولة” الذى شارك به فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤.

وقال باسم سمرة خلال لقائه ببرنامج “أسرار النجوم” مع إنجي علي ، أنه يعتبر مسلسل العتاولة تجربة عظيمة وسعيد بها على الصعيد الإنساني والفني ، معلقا: "كل نجم شارك في العمل يقدر يقوم بعمل لوحده وكل اللي شاركوا بالعمل نجوم كبار من أحمد السقا وطارق لطفي وزينة ومي كساب وفريدة سيف النصر”.

وعن إفيهات شخصية “عيسى الوزان” الذى جسده باسم سمرة ونالت شهرة كبيرة وتصدرت التريند على مدار شهر رمضان، والتي قدمها باسم سمر في العتاولة، قال: أن المخرجين دائما يصدقوه لذلك أعطوه مساحة للإبداع وأن المخرج أحمد خالد موسى يملك الملكة في اختيار الإفيهات.

معلقا: “مثلا جملة يلا بينا كانت مكتوبة مرة واحدة في السيناريو وقررت أكررها أكتر من مرة بطرق ونبرات مختلفة وأعجبت المخرج ولكن باي من غير سلام كانت طالعة مني هي أرزاق في النهاية قد ينال الإفيه إعجاب الجمهور”.

ومسلسل العتاولة عرض فر الماراثون الرمضاني الماضي وتدور أحداثه في إطار شعبي تشويقي أكشن، يجسد خلاله أحمد السقا دور حرامي وفتاح خزن محترف، اسمه "نصار" يعمل مع شقيقه الأكبر"خضر" طارق لطفي، ويعيش "نصار" قصة حب مع "حنة" زينة ضمن الأحداث والتي تقع في مدينة الإسكندرية.

المسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وهو مكون من 30 حلقة، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك.