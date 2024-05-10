أكثر 5 سيارات "كروس أوفر" مبيعًا في السوق المصرية.. بالأسعار

كشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الأميك"، عن مبيعات السيارات الـSUV الصغيرة داخل السوق المحلي، وذلك خلال الفترة من يناير 2024 الي مارس الماضي، حيث كشف التقرير عن إجمالي مبيعات تلك الفئة والتي وصلت إلى 824 سيارة.

أكثر 5 سيارات "كروس اوفر" مبيعًا في السوق المصري

أكثر 5 سيارات "كروس اوفر" مبيعًا في السوق المصري

1 - كيا اكسيد موديل 2024

جاءت السيارة كيا اكسيد في المركز الأول بعدد 350 سيارة، وتنطلق تلك النسخة محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات بسعر يبدأ من مليون و399.900 جنيه للفئة الأولى بينما يبلغ سعر الفئة الثانية نحو مليون و499.900 جنيه، ومليون و599.900 جنيه للفئة الثالثة.

تضم السيارة ناقل حركة اوتوماتيك دبل كليتش 7 غيار، دفع امامي، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر تيربو، بقوة 160 حصان و253 نيوتن متر من عزم الدوران، واستهلاك للوقود بنسبة 6 لتر لكل 100 كيلومتر، وتستغرق 9.2 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/س من نقطة السكون 0.

أكثر 5 سيارات "كروس اوفر" مبيعًا في السوق المصري

2 - ام جي ZS موديل 2024

حصلت السيارة ام جي ZS موديل 2024 على المرتبة الثانية بإجمالي مبيعات قدرها 348 سيارة، وتقدم السيارة بأسعار رسمية تبدأ من 975,000 جنيه للفئة الأولى، و 1,000,000 جنيه للفئة الثانية، و 1,020,000 جنيه للفئة الثالثة كاملة التجهيزات.

ودعمت السيارة ام جي ZS موديل 2024 بمحرك 1500 CC رباعي الأسطوانات، تنتج قوة قدرها 119 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع علبة تروس أوتوماتيكية الأداء 4 سرعات، وبتقنية الدفع الأمامي.

ويمكن للسيارة ام جي ZS موديل 2024 التسارع من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 10.9 ثانية، و تستهلك 5.8 لترًا من الوقود عند قطع مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

أكثر 5 سيارات "كروس اوفر" مبيعًا في السوق المصري

3 - اوبل موكا موديل 2024

وبلغ مبيعات السيارة اوبل موكيا 2024 خلال تلك الفترة نحو 36 سيارة، ويذكر أنها تقدم في السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي يبلغ 1,749,990 جنيه للفئة GS LINE.

تعتمد اوبل موكا 2024 على محرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي "تيربو"، بقوة 130 حصان، وعزم الدوران 230 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار.

وبهذه القدرات تتسارع السيارة خلال 9.2 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.9 لتر عندما تقطع مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

أكثر 5 سيارات "كروس اوفر" مبيعًا في السوق المصري

4 - سوزوكي فرونكس موديل 2024

جاءت سوزوكي فرونكس في المركز الرابع بعدد 25 سيارة، وتبدأ اسعارها من 1,350,000 جنيه للفئة الاولى، و1,400,000 جنيه للفئة الثانية، بينما يصل سعر الفئة الثالثة إلى 1,450,000 جنيه و 1,500,000 جنيه للفئة الرابعة.

تعتمد السيارة سوزوكي فرونكس موديل 2024 على ناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، متصل بمحرك 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 103 حصانا، مع ابعاد خارجية تقدر بـ 3995 مم للطول الكلي، و1765 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1550 مم.

أكثر 5 سيارات "كروس اوفر" مبيعًا في السوق المصري

5 - اوبل كروس لاند موديل 2024

وخامسًا اوبل كروس لاند موديل 2024 بعدد 17 سيارة، ويبلغ سعر السيارة في السوق المصري نحو 1,549,990 جنيه للفئة TOP LINE، وتعتمد السيارة فنيًا على محرك سعة 1200 سي سي تيربو، يضخ قوة تصل الى 110 أحصنة، و 205 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

وتستخدم السيارة ناقل سرعات أوتوماتيكي، بينما تستغرق فترة زمنية تقدر بـ 11.8 ثانية للانطلاق من النقطة 0 وصولًا لـ 100 كيلومتر/ساعة، وتصل إلى سرعة قصوى تقدر بـ 187 كم/ساعة، و استهلاك وقود يقدر بـ 5.4 لتر لكل 100 كيلومتر.