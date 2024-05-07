أخبار السيارات| سيارة أوتوماتيك موديل 2022 بأقل سعر.. أرخص 5 عربات "زيرو" في مصر..أسعار فيات تيبو 2024 بدون أوفر برايس

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تتصدر السيارة لادا جرانتا قائمة السيارات الأرخص سعرًا في سوق المستعمل، حيث تشتهر محليًا بالناحية الإقتصادية، بالاضافة إلى تصميم عصري من فئة السيدان، إلى جانب احتوائها على عدد كبير من التجهيزات بحسب الفئات.

تعتبر السيارة فيات تيبو من أشهر اصدارات العلامة الإيطالية في السوق المصري، وشهدت هذه النسخة زيادات غير مسبوقة سواء في سعرها الرسمي، أو بسبب ظاهرة الأوفر برايس "الغير رسمية" والتي كانت تفرض من قبل بعض التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري.

تباع السيارة نيسان صني موديل 2024 في مصر عبر 4 فئات من التجهيزات، بأسعار رسمية تبدأ من 695.400 جنيه للفئة الأولى مانيوال، بينما يصل سعر الفئة عالية التجهيزات "سوبر صالون" إلى 761 ألف جنيه.\

يحتوي السوق المصري على مجموعة متنوعة من السيارات، حيث تختلف من ناحية العلامات التجارية وبلد المنشأ، أن من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية والتصميم الهيكلي، ولكن يبحث الكثير عن الاصدارات الارخص سعرًا وهي من ابرز نقاط العملية الشرائية.

تقدم السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 داخل السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات، الأولى BASELINE بسعر 950 ألف جنيه، بالاضافة إلى الفئة الثانية كاملة التجهيزات HIGHLINE بسعر يبلغ مليون و25 ألف جنيه.

تقدم شركة نيسان مجموعة من الطرازات المتنوعة عالميًا ومحليًا، ومنها النسخة جوك موديل 2025 والتي يتم طرحها في مصر عبر 3 فئات من التجهيزات، مع أسعار تبدأ من مليون و15 ألف جنيه، وتعد تلك السيارة من أشهر اصدارات نيسان عن الفئة الرياضية ضمن عائلة الـ"كروس اوفر".