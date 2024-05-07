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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

شيري تيجو 7 "هاي لاين" بانوراما 2024 .. بهذا السعر

شيري تيجو 7 موديل
شيري تيجو 7 موديل 2024

تقدم السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 داخل السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات، الأولى BASELINE بسعر 950 ألف جنيه، بالاضافة إلى الفئة الثانية كاملة التجهيزات HIGHLINE بسعر يبلغ مليون و25 ألف جنيه.

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وظهرت احدى سيارات شيري تيجو 7 موديل 2024 للبيع على الانترنت، تحت حالة "كسر الزيرو"، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 2000 كيلومتر فقط، مع تمتعها بحالة الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج، إلى جانب انتمائها للفئة الثانية عالية التجهيزات.

شيري تيجو 7 موديل 2024 

تضم السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 باقة من التجهيزات منها : 

 

  • نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.
  • فتحة سقف كهربائية بانوراما.
  • شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة.
  • عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم العديد من أوامر التحكم.
  • مكيف هواء، باور، انذار.
  • نظام إيوبليزر مانع للسرقة.
  • وسائد هوائية للحماية.
  • فرامل ABS مانعة للانغلاق.
  • برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل.
  • نظام الثبات الالكتروني.
  • مصابيح ضباب، اضاءة LED
  • زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة داخلية وخارجية.
شيري تيجو 7 موديل 2024 
  • مرايات جانبية كهربائية "ضم" مدعومة بإشارات ضوئية.
  • حساسات ركن للناحية الأمامية والخلفية لسهولة الاصطفاف.
  • كاميرا.
  • جنوط رياضية.
  • محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.
  • سعة 1500 سي سي "تيربو"
  • قوة إجمالية للمحرك 145 حصان.
  • العزم الاقصى للدوران 210 نيوتن متر.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار DSG.
  • السرعة القصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة.
  • متوسط استهلاك الوقود يقدر بـ 7.4 لتر لكل 100 كيلومتر.
شيري تيجو 7 موديل 2024 

سعر السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 

 

ظهرت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت تحت حالة "كسر الزيرو" بسعر يبلغ 970 ألف جنيه، بينما يبلغ السعر الرسمي لهذه الفئة نحو 1.025.000 جنيه.

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