وفر 40 ألف جنيه.. نيسان صني "سوبر صالون" 2024 كسر زيرو

تباع السيارة نيسان صني موديل 2024 في مصر عبر 4 فئات من التجهيزات، بأسعار رسمية تبدأ من 695.400 جنيه للفئة الأولى مانيوال، بينما يصل سعر الفئة عالية التجهيزات "سوبر صالون" إلى 761 ألف جنيه.

وظهرت السيارة نيسان صني الفئة الرابعة موديل 2024 SUPER SALOON للبيع على الانترنت، بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 3000 كيلومتر، مع تمتعها بحالة الفبريكا داخليًا وخارجيًا، إلى جانب رخصة سارية وباقة من التجهيزات.

نيسان صني 2024

مواصفات وتجهيزات نيسان صني "سوبر صالون" 2024

تضم السيارة نيسان صني "سوبر صالون" 2024 نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مرايات جانبية كهربائية التحكم "ضم" مدعومة بإشارات ضوئية، مكيف هواء أوتوماتيك، شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم عدد من أوامر التحكم.

نيسان صني 2024

وزودت السيارة نيسان صني "سوبر صالون" 2024 بقفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم، زر تشغيل وايقاف المحرك "بصمة"، سبويلر خلفي يحتوي على إشارة ضوئية، جنوط، زجاج خلفي مظلل، كاميرا، حساسات ركن لسهولة الاصطفاف.

نيسان صني 2024

وتضم السيارة نيسان صني 2024 وسائد هوائية AIRBAGS للحماية بعدد 2 للمقعد الأمامي، بالاضافة إلى فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ونظام إيموبليزر مانع السرقة، وانذار.

نيسان صني 2024

تعتمد السيارة نيسان صني 2024 على ناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 108 حصان و134 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، واستهلاك للوقود بنسبة 6.9 لتر/100 كيلومتر.

سعر السيارة نيسان صني "سوبر صالون" 2024

ظهرت السيارة نيسان صني موديل 2024 للبيع على الانترنت تحت حالة "كسر الزيرو"، عبر إحدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في مجال بيع السيارات، بسعر يبلغ 725 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر نفس الفئة نحو 761 ألف جنيه، أي بفارق يقارب الـ 40 ألف جنيه.