أسعار نيسان جوك موديل 2025 في مصر .. اعرف بكام

تقدم شركة نيسان مجموعة من الطرازات المتنوعة عالميًا ومحليًا، ومنها النسخة جوك موديل 2025 التي يتم طرحها في مصر عبر 3 فئات من التجهيزات، مع أسعار تبدأ من مليون و15 ألف جنيه، وتعد تلك السيارة من أشهر اصدارات نيسان عن الفئة الرياضية ضمن عائلة الـ"كروس اوفر".

ويقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية للسيارة نيسان جوك موديل 2025 في السوق المصري، وابرز التجهيزات.

نيسان جوك موديل 2025

القدرات الفنية للسيارة نيسان جوك موديل 2025

ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار.

دفع أمامي.

محرك "تيربو" 1000 CC.

قوة إجمالية 115 حصان.

عزم الدوران 200 نيوتن متر.

تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 10.4 ثانية.

السرعة القصوى 180 كيلومتر/ساعة.

نيسان جوك موديل 2025

أبعاد السيارة نيسان جوك موديل 2025

طول 4210 مم.

عرض 1800 مم.

ارتفاع 1595 مم.

طول قاعدة العجلات 2636 مم.

مساحة التخزين الخلفية 422 مم.

نيسان جوك موديل 2025

تجهيزات السيارة نيسان جوك موديل 2025

مثبت سرعة.

مرايات جانبية كهربائية.

حساسات ركن.

كاميرا.

قفل مركزي.

ريموت تحكم.

زر تشغيل وايقاف المحرك.

سبويلر خلفي.

نيسان جوك موديل 2025

جنوط رياضية.

شاشة تعمل باللمس.

عجلة قيادة "مالتي فانكشن".

مصابيح ضباب.

نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

بلوتوث.

نظام صوتي ترفيهي.

وسائد هوائية للحماية.

فرامل ABS وEBD ونظام الثبات الالكتروني ESP.

نظام إيموبليزر ضد السرقة.

نيسان جوك موديل 2025

أسعار نيسان جوك موديل 2025 الرسمية في مصر

الفئة الأولى موديل 2025 بسعر مليون و15 ألف جنيه.

الفئة الثانية موديل 2025 بسعر مليون و115 ألف جنيه.

الفئة الثالثة موديل 2025 بسعر مليون و165 ألف جنيه.