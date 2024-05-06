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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

من غير أوفر برايس .. أسعار فيات تيبو 2024 في مصر.. صور

فيات تيبو 2024
فيات تيبو 2024

تعتبر السيارة فيات تيبو من أشهر اصدارات العلامة الإيطالية في السوق المصري، وشهدت  هذه النسخة زيادات غير مسبوقة سواء في سعرها الرسمي، أو بسبب ظاهرة الأوفر برايس "الغير رسمية" والتي كانت تفرض من قبل بعض التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري.

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وشهدت الفترة الاخيرة حالة كبيرة من الاستقرار السعري، وخاصة بعد التخفيضات الرسمية الاخيرة على أسعار السيارات ومنها تيبو، بالاضافة إلى اختفاء ظاهرة الأوفر برايس، واصبحت معظم السيارات تباع بسعرها الرسمي، دون فرض اي إضافات.

فيات تيبو 2024 

ويقدم موقع "صدى البلد"  الأسعار الرسمية للسيارة فيات تيبو بعد إختفاء ظاهرة الأوفر برايس مع عرض ابرز مواصفاتها 

 

الأبعاد الخارجية للسيارة فيات تيبو 2024

 

  • العرض الكلي 1790 مم.
  • طول السيارة الكلي 4540 مم.
  • ارتفاع السيارة 1490 مم.
  • مستوى الخلوص 150 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2636 مم.
  • حجم مساحة التخزين 520 لتر.
  • سعة خزان الوقود 45 لتر.
فيات تيبو 2024 

المواصفات الفنية للسيارة فيات تيبو 2024 

 

  • تستغرق فيات تيبو 2024 مدة زمنية قدرها 11.2 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من نقطة السكون 0.
  • تستخدم السيارة ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار لجميع الفئات.
  • تعتمد تيبو 2024 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي.
  • القوة الإجمالية للسيارة 110 حصان.
  • العزم الاقصى للدوران 152 نيوتن متر.
  • معدل استهلاك الوقود 6.3 لتر عندما تخوض مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.
  • تعتمد السيارة على تقنية الدفع الأمامي للعجلات.
فيات تيبو 2024 

الأسعار الرسمية للسيارة فيات تيبو 2024 في مصر .. بدون أوفر برايس 

 

الفئة الأولى BASE موديل 2024 بسعر مليون و50 ألف جنيه.

الفئة الثانية HIGHLINE موديل 2024 بسعر مليون و225 ألف جنيه.

فيات تيبو الأسعار الرسمية اسعار فيات تيبو اسعار فيات تيبو 2024 بدون أوفر برايس

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