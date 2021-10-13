نشرة أخبار العالم| حقيقة وفاة عبد الرحمن السديس.. كينيا ترفض قرار العدل الدولية بشأن نزاعها مع الصومال

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:

كينيا ترفض قرار محكمة العدل بشأن نزاعها البحري مع الصومال

أعلنت كينيا رفضها الاعتراف بقرار محكمة العدل الدولية بمنح الصومال السيادة على الجزء الأكبر من منطقة بحرية بالمحيط الهندي يتنازع السيادة عليها البلدان.

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس

تصدرت شائعات وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين، مواقع التواصل الإجتماعي.

السعودية.. السيطرة على أسد طليق في مدينة الخبر

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، الثلاثاء، السيطرة على أسد طليق بأحد شوارع مدينة الخبر شرق المملكة، وذلك بعد تلقيه بلاغاً عن تجول الأسد بأحد شوارع المدينة.

الكونجرس الأمريكي يوافق على رفع سقف الدين العام

أقر مجلس النواب الأمريكي رفع سقف الدين العام مؤقتاً، وذلك لتجنب تخلف الولايات المتحدة، أكبر قوة اقتصادية في العالم، عن سداد ديونها.

الولايات المتحدة تفتح حدودها البرية أمام الحاصلين على لقاح كورونا

أعلن مسئول أمريكي أن الولايات المتحدة ستفتح حدودها البرية مطلع نوفمبر المقبل ،أمام المسافرين الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".

تحذير أمريكي من استخدام كبار السن للأسبرين

حذّرت لجنة طبية حكومية أمريكية، الأشخاص في الستينيات من العمر أو أكبر، من تناول الأسبرين للوقاية من النوبات القلبية، لأن مخاطر النزيف الداخلي تفوق فوائدها.

العراق.. فصائل موالية لإيران ترفض نتائج الانتخابات وتهدد بالتصعيد

رفضت فصائل عراقية مسلحة وقوى سياسية موالية لإيران نتائج الانتخابات التشريعية في العراق، قائلة إنها شهدت "تلاعباً" و"احتيالاً" مشككة في نزاهتها، وهددت في الوقت ذاته بـ"التصعيد"، معلنة استعدادها للدفاع عن الدولة والعملية السياسية.

أول تحرك من إثيوبيا بشأن الملء الثالث لسد النهضة

كشف مصدر بوزارة الخارجية السودانية عن أن إثيوبيا بدأت تعلية الممر الأوسط لسد النهضة، ووضع حوائط خرسانية؛ استعداداً للملء الثالث للسد.

الموساد يكذب إسرائيل ويكشف معلومات صادمة عن قنبلة إيران الذرية

دائما ما تروج إسرائيل لأن إيران باتت على مشارف امتلاك التكنولوجيا التي تمكنها من إنتاج سلاح نووي أو قنبلة ذرية، ومع ذلك، كانت المخابرات الإسرائيلية أقل إثارة للقلق بهذا الشأن.

دولة عربية تعلن تسجيل صفر وفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية في بيان أنها لم تسجل حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".