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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الموساد يكذب إسرائيل ويكشف معلومات صادمة عن قنبلة إيران الذرية

صدى البلد

دائما ما تروج إسرائيل لأن إيران باتت على مشارف امتلاك التكنولوجيا التي تمكنها من إنتاج سلاح نووي أو قنبلة ذرية، ومع ذلك، كانت المخابرات الإسرائيلية أقل إثارة للقلق بهذا الشأن.

 

في وقت سابق من هذا الشهر، قال الميجور جنرال تامير هايمان، رئيس مديرية المخابرات العسكرية الإسرائيلية، لـ"والا نيوز" إنه بينما تراكمت إيران كمية 'مقلقة' من اليورانيوم المخصب، لم يكن هناك تغيير مواز فيما يتعلق ببرنامج الأسلحة.

 

وقال هايمان:"على حد علمنا، لم يتغير التوجيه وهم لا يتجهون نحو الاختراق. إنهم لا يتجهون نحو قنبلة في الوقت الحالي: قد تكون في المستقبل البعيد".

كما أخبر يوسي كوهين، الرئيس السابق لوكالة المخابرات الإسرائيلية "الموساد"، الذي أشرف على السرقة المزعومة لعام 2018 لوثائق البرنامج النووي الإيراني، المستمعين في منتدى صحيفة "جيروساليم بوست"، اليوم الثلاثاء، أن إيران "حتى يومنا هذا، ليست قريبة من امتلاك سلاح نووي".

 

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وأضاف يوسي كوهين أن "هذا يرجع إلى جهود طويلة الأمد من قبل بعض القوى في العالم"، في إشارة غير مباشرة إلى التجسس الإسرائيلي الواسع النطاق الذي يستهدف البرنامج النووي الإيراني. من المحتمل أن تكون العمليات الأخيرة قد شملت اغتيال محسن فخري زادة، أحد كبار علماء إيران النوويين. هجوم بطائرة بدون طيار على منشأة أبحاث الطب النووي والزراعي كرج؛ وعدة حوادث في منشأة نطنز لتخصيب الوقود نُسبت إلى المخابرات الإسرائيلية. علاوة على ذلك، يُعتقد على نطاق واسع أن دودة الكمبيوتر Stuxnet التي دمرت 10٪ من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية في عام 2009 كانت من صنع الولايات المتحدة وإسرائيل.

 

وقال كوهين بعد أن زعم ​​أن لدى إسرائيل القدرة على وقف سلاح نووي إيراني بمفردها:"علينا تطوير القدرات للسماح لنا بالاستقلال التام، والقيام بما فعلته إسرائيل مرتين من قبل".

 

في عام 1981، قصفت الطائرات الإسرائيلية مفاعل أوزيراك النووي العراقي، والذي كانوا (والمفارقة أن الإيرانيين، الذين ساعدوهم سراً في التخطيط للغارة) يخشون أن يكون حجر الزاوية في برنامج أسلحة نووية. لاحقًا، في عام 2007، قصفت الطائرات الإسرائيلية أيضًا موقعًا في محافظة دير الزور السورية، زعموا أنه موقع نووي تم بناؤه بالاشتراك مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لغرض استخراج البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة من الوقود النووي المستهلك.


وأضاف كوهين:"يجب ألا يناموا بهدوء في إيران".

إسرائيل ايران اليورانيوم يوسي كوهين الموساد

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