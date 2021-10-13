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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إثيوبيا تبدأ التجهيز لـ الملء الثالث لسد النهضة.. تفاصيل

أول تحرك من إثيوبيا
أول تحرك من إثيوبيا بشأن الملء الثالث لسد النهضة

كشف مصدر بوزارة الخارجية السودانية عن أن إثيوبيا بدأت تعلية الممر الأوسط لسد النهضة، ووضع حوائط خرسانية؛ استعداداً للملء الثالث للسد.
 

وأكد المصدر، في تصريحات لقناة "الشرق" السعودية، أن السودان ينتظر دعوة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيلكس تشيسكيدي، الذي يترأس الاتحاد الإفريقي؛ لاستئناف المفاوضات حول سد النهضة.
 

ويتم ملء خزان سد النهضة خلال موسم الأمطار الذي يستمر من يونيو حتى سبتمبر كل عام، ويرتبط مستوى التخزين السنوي بارتفاع الممر الأوسط للسد.

 

وأوضح المصدر أن السودان سلم وزير خارجية الكونغو، ملاحظاته بشأن منهجية التفاوض في أزمة سد النهضة.

 

وأعلنت إثيوبيا في يوليو الماضي، اكتمال المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، رغم دعوات دولتي المصب مصر والسودان، لتأجيل هذه الخطوة حتى التوصل إلى اتفاق شامل.

 

ولم تكشف إثيوبيا رسميا عن حجم المياه المُخزنة خلف سد النهضة، إلا أن المرحلة الثانية كانت تتطلب الاحتفاظ بـ 13.5 مليار متر مكعب من المياه.

 

فيما شكك خبراء مياه في الأمر، وقالوا إن إثيوبيا لم تنجح في الوصول إلى هدفها حلال الملء الثاني للسد، حيث تم تخزين 9.6 مليار متر مكعب فقط من المياه، وهو  أقل من المستهدف بنحو 4 مليارات متر مكعب.

 

كان وزير الري محمد عبدالعاطي، أكد أن المفاوضات حول سد النهضة "شبه متجمدة حالياً"، مشيرا إلى "اتصالات على مستويات مختلفة من بعض الدول لكنها لا ترقى لمستوى الطموحات".

 

من جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المجري يانوش أدير، بالعاصمة المجرية بودابست، أن موقف مصر ثابت بشأن ضرورة التوصل لاتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، مشددا على أن مصر لا ترغب إلا في الحفاظ على حصتها من مياه نهر النيل.

 

وقال الرئيس السيسي إننا لا نريد أن تكون المياه سببا للصراع بل نريد أن تكون سببًا للمنفعة والتعاون والتنمية والبناء، مشيرا إلى أن مصر تنفذ برامج لمعالجة المياه وتحلية مياه البحر بتكلفة تبلغ نحو 80 مليار دولار.

 

واستطرد الرئيس عبد الفتاح السيسي: إنه مع تقديراتنا الطيبة لكل التصريحات التي يذكرها أشقاؤنا في إثيوبيا بأنهم لن يحاولوا التأثير على وصول المياه لمصر وهذا كلام رائع؛ إلا أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

اثيوبيا سد النهضة ملء سد النهضة الملء الثالث السودان مصر

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