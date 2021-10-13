أيهما أفضل؟ اختبار اصطدام يواجه فولكس فاجن بمنافستها الشرسة تسلا

عقدت شركة صينية اختبار تصادم بين فولكس فاجن ID.6 Crozz و تسلا موديل Y لتقارن بين عوامل الأمان والمتانة في السيارتين المتنافستين.

التنافس والصراع بين تسلا وفولكس فاجن أصبح في الآونة الأخيرة أكثر وضوحا وحدة وشراسة أيضا، خاصة مع دخول فولكس فاجن عصر المركبات الكهربائية وإعلانها عن نيتها بسحب الحصة السوقية لتسلا لتتربع على عرش الشركات الرائدة في مجال السيارات الكهربائية.

وبالفعل بعد تصريحات فولكس فاجن الأخيرة وإعلانها عن تقديم 70 طرازا كهربائيا جديدا خلال عقد من الزمان، ازدادت حدة المقارنات بين أيقونتي عالم المحركات الكهربائية، وبدأ الصراع بين العلامتين التجاريتين يأخذ منحى أكثر صعودا، وهو ما دفع خبراء صينيين تنظيم اختبار تصادم غريب بين تسلا Model Y وفولكس فاجن ID.6 Crozz، لتحديد أي من سيارات الكروس أوفر سيكون الأقل ضررًا وبالتالي الأكثر موثوقية.

وفقا لموقع "موتور 1" المتخصص في السيارات، اختبار التصادم الذي نشر في مقطع فيديو على اليوتيوب، أسفر عن نتائج جيدة جدا ومرضية لكلا العلامتين التجاريتين، نجا التصميم الداخلي للسيارتين الكهربائيتين ولم ينشب أي حريق، كما هو متوقع في مثل هذه الحوادث والتصادم العنيف، ومع ذلك، طارت المانيكانات الدمية المستخدمة في قيادة السيارتين بالمعنى الحرفي، ولم ترتطم فقط الوسائد الهوائية، بل وصلت أيضًا إلى المقاعد والأبواب والعناصر الأخرى.

بعد الحادث أصبح لا يمكن فتح الأبواب الموجودة على جانب السائق في طراز تسلا Model Y، بينما مع فولكس ID.6 لا توجد مثل هذه المشكلة.

لم تتضرر بطارية السيارة الألمانية على الإطلاق بخلاف السيارة الأمريكية تسلا.

بشكل عام الفرق كان لا يذكر بين السيارتين والأضرار الناجمة عن الارتطام كان متطابقا، لذا من الواضح أنهما يوفران نفس مستوى الأمان.