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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالأرقام.. شركات السيارات الكهربائية الصينية تتفوق على تسلا

Xpeng
Xpeng

تتسابق شركات السيارات الكهربائية الصينية لمضاعفة عدد إنتاجها لتنافس تسلا موتورز، الشركة الرائدة في مجال المركبات المكهربة.

وفقا لـ cnbc شركة Xpeng الناشئة المدرجة في الولايات المتحدة أعلنت أنها أنتجت 100 ألف سيارة كهربائية، واستطاعت أن تصل إلى هذا العدد المهول من السيارات في خلال 6 سنوات فقط من بدء التصنيع. فيما أعلنت شركة السيارات الكهربائية المنافسة Nio في أبريل الماضي أنها وصلت إلى إنتاج 100 ألف سيارة سنويا، وقد تأسست نيو في أواخر نوفمبر 2014 تحت اسم مختلف  وأصبحت باسمها الحالي في يوليو 2017. 

وبالمقارنة مع شركة تسلا الرائدة، استغرقت تسلا 12 عاما للوصول إلى إنتاج 100 ألف سيارة ، وفقًا للإيداعات العامة. واجهت تسلا العديد من التأخيرات في الإنتاج ، خاصة في سنواتها الأولى، ولكن منذ ذلك الحين، زادت شركة صناعة السيارات الكهربائية من قدرتها الإنتاجية بدرجة تدعوا للتعجب مع افتتاح مصانع جديدة في شنغهاي وبرلين.

وقد صرح إيلون ماسك، المدير التنفيذي لتسلا، في تغريدة سابقة له أن شركة صناعة السيارات الكهربائية تجاوزت في مارس 2020.

استطاعت تسلا أن تتغلب على كل الصعوبات التي واجهتها في بداية انطلاقتها، وتتحدى نفسها وتصل لمكانة مميزة وسط شركات السيارات الكهربائية، بلغ إنتاج تسلا في الربع الثالث من 2021 وحده 238 ألف سيارة، لترتفع أسهم الشركة الأمريكية بنسبة 11٪ منذ بداية العام حتى الآن.

وعلى الرغم من أرقام التصنيع المبشرة والواعدة جدا لكلتا الشركتين إلا أن أدائهما هما في سوق الأسهم تراجع بشدة فانخفضت أسهم Xpeng المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 12 ٪ حتى الآن هذا العام، كما انخفض سهم Nioبأكثر من 25٪ منذ بداية العام.

 

تسلا Xpeng Nio إيلون ماسك

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