بتشوف العفاريت.. سيارة تسلا تحذر صاحبها من وجود شبح أمامه في المقابر|شاهد

أثار مقطع فيديو غريب على تطبيق TikTok رعب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر فيه مجموعة من الأصدقاء يقودون سيارة تسلا وسط المقابر وفجأة تنبهم السيارة لوجود شبح أمامهم.

تستخدم سيارات تسلا تلك التقنية عادة لتنبيه الشخص عند وجود شئ خطير أمامه لكي يتفاداه، لكن في حالة هؤلاء الشباب لم يكن هناك أي أحد أمامهم سوى قبور الموتى.

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في اللقطات التي شاركها مستخدم TikTok يدعى nojumper، يمكن سماع صوت السائق يصرخ "لقد أخبرتكم بهذا من قبل" عندما انبثق التنبيه فجأة يحذر من وجود عفريت في المقابر.

رد راكب آخر وقال: "حسنًا، أنا أصدقك!"، فيما يصرخ شخص آخر في السيارة: "سيارتك تسلا ترى الموتى!".

وهو الأمر الذي أثار حيرة المستخدمين وزعم بعضهم أن سيارة تسلا كانت ببساطة تلتقط شواهد القبور الطويلة على أنها "أشخاص".

تسلا ترى الموتى

لكن لم تكن حادثة هذا الأسبوع هي المرة الوحيدة التي تلتقط فيها سيارات تسلا وجود شبح أمامها.

ففي مقطع آخر من شهر يوليو الماضي، قام السائق بتوجيه كاميرا إلى شاشة العدادات الداخلية التي تكتشف وتعرض الأشياء التي من المحتمل أن تصطدم السيارة بها عند القيادة الآلية.

والمرعب أن نظام السيارة اكتشف عدة أشكال بشرية بالإضافة إلى كلب، وكلها لم تكن موجودة في الواقع أو مرئية للسائق.

https://m.tiktok.com/v/7013143125048691974.html?u_code=dk2j7jk88jh969&preview_pb=0&language=en&_d=dk2j7jk88jh969&share_item_id=7013143125048691974&source=h5_m×tamp=1633433250&utm_source=copy&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&share_iid=7013815408965289733&share_link_id=81007783-5fcf-498a-80f1-9f9ec23a451f&share_app_id=1233

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