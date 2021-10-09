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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمحبي السيارات الكهربائية.. سعر ومواصفات تسلا 3 موديل 2021 في الإمارات

لمحبي السيارات الكهربائية
لمحبي السيارات الكهربائية .. سعر ومواصفات تسلا 3 موديل 2021

تمكنت شركة تسلا أن تسطر اسمها بأحرف من ذهب في مجال صناعة السيارات الكهربائية، والتي أصبحت تلقى إقبالًا كبيرًا من قبل محبي عالم السيارت، نسبة إلى القدرات الخاصة بكل طراز، مع الصفات الأساسية مثل قلة الانبعاثات الكربونية، وتعد النسخة تسلا 3 واحدة من الطرازات الكهربائية والتي تنتمي إلى فئة السيدان مع اطلالة لونج رينج، حيث تقدم داخل السوق الامارتي عبر 3 فئات من التجهيزات.

 

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات السيارة تسلا 3 موديل 2021 داخل السوق الاماراتي و قائمة بأسعارها.

المواصفات الميكانيكية للسيارة تسلا 3 موديل 2021

 

تأتي السيارة تسلا 3 موديل 2021 عبر حزمة من التجهيزات الفنية حيث زودت بمحرك 283 حصانا، يعمل عبر منظومة الدفع الخلفي مع ناقل حركة CVT، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 225 كيلومتر في الساعة، وبقوة انطلاق من 0 لـ 100 خلال فترة زمنية مدتها 5.6 ثانية، كما تضم محرك اخر بقوة 412 حصانا، وبسرعة قصوى تصل لـ 233 كم/ساعة وبهذه الامكانيات يتقلص الفارق في الانطلاق ليصل إلى 4.6 ثانية من وضع السكون لسرعة 100 كم.

وتشتمل السيارة أيضا على محرك أعلى بتجهيز قادر على انتاج قوة 473 حصانا مزدوج، يعمل عبر منظومة الجر الكلي للعجلات، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية، مع سرعة قصوى تصل لـ 261 كيلومتر في الساعة، وبمدى بطارية يصل إلى 530 كم، ومن خلال تلك الامكانيات تتسارع السيارة من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 3.4 ثانية.

وتأتي السيارة تسلا 3 موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت 4.690 متر، وبعرض يبلغ 1.850 متر، و 1.440 متر للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 425 لترن بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.880 متر، بالاضافة إلى واجهة لأمامية وخلفية تعتمد على مصابيح تعمل بتقنية LEDLIGHT، وباقة من وسائل الامان والمكابح عالية التجهيز، إلى جانب عناصر الرفاهية والتحكم.

أسعار السيارة تسلا 3 موديل 2021 داخل السوق الاماراتي 

 

الفئة الأولى تسلا3 موديل 2021 Standard Range Plus بسعر 166.900 درهم.

 

الفئة الثانية تسلا 3 موديل 2021 Long Range AWD بسعر 194.900 درهم.

 

الفئة الثالثة تسلا 3 موديل 2021 Performance AWD بسعر 224.990 درهم.

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لمحبي السيارات الكهربائية.. سعر ومواصفات تسلا 3 موديل 2021 في الإمارات

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