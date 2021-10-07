استحواذ وريادة|جنرال موتورز تتحدى تسلا في خطتها وتعلن طرازات جديدة

أعلنت جنرال موتورز عن خطتها الجديدة التي تستهدف من خلالها أن تكون أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية وأن تستحوذ على الحصة السوقية لتسلا موتورز، أكبر شركة حاليا مصنعة للمركبات المكهربة.

وفقا لموقع electrck المتخصص في السيارات، تخطط جنرال موتورز الأمريكية لإنتاج طرازات جديدة من السيارات الكهربائية وكروس أوفر جديدة بقيمة 30 ألف دولار.

وعقدت جنرال موتورز اجتماع المساهمين وأصدرت عدة إعلانات، تتعلق بخططها للكهرباء، وجاء في البيان الرسمي أن جنرال موتورز تخطط لأخذ موقع الريادة في حصة سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بالتزامن مع خطة لزيادة أرباح سيارات الاحتراق الداخلي "تخطط جنرال موتورز للوصول إلى الريادة في حصة سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة مع زيادة أرباحها من مركبات محرك الاحتراق الداخلي"

تحتل جنرال موتورز حاليًا المركز الثاني بعد تسلا في الولايات المتحدة فيما يتعلق بمبيعات السيارات الكهربائية، لكن رغم حصولها على المركز الثاني إلا أن تسلا تتفوق على جنرال موتورز في المبيعات بنسبة مئوية كبيرة، والأكثر من ذلك أن حتى الآن لم تنجح أبدا جنرال موتورز في تصنيع سيارات كهربائية، الطرازين اللذين طرحوا في الأسواق لم ينجحوا واضطرت العلامة التجارية الأمريكية لعملية استدعاء لجميع سياراتها الشيفروليه بولت لعيوب في تصنيع البطاريات يمكن أن تؤدي لحرائق.

ومع ذلك ما زالت تراهن جنرال موتورز على قدرتها في إنتاج سيارات عالية الأداء مكهربة تتفوق على تسلا، وذلك من خلال منصتها التصنيعية الجديدة Ultium EV الخاصة بها.

وأوضح بيان الشركة الأمريكية "سيكون نمو جنرال موتورز معززا بمنصة Ultium المعيارية للسيارات الكهربائية التي طورتها الشركة لإطلاق مجموعة واسعة من المركبات الكهربائية التي ستكون عالية في الأداء والكفاءة باستخدام مكونات قابلة للتطوير. ستشمل مجموعة السيارات الكهربائية التي تبنى على منصة Ultium شفروليه كروس أوفر التي يبلغ سعرها حوالي 30 ألف دولار أمريكي ، وكروس أوفر بويك، وشاحنات من شفروليه وجي إم سي وهامر ، بالإضافة إلى سيارات كاديلاك كهربائية مصممة بإتقان مثل LYRIQ و CELESTIQ القادمتين ".