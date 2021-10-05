عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيو الصينية تضم لفريقها مصممين من جاجوار وجنرال موتورز وسيات

أليستر ويلان من جاجوار
أليستر ويلان من جاجوار

نجحت شركة "نيو" الصينية الوليدة في ضم اثنان من أشهر مصممي السيارات في العالم إلى فريقها وهما أليستر ويلان من جاجوار لاندر روفر، وجوياكين جارسيا من سيات، بعد أن نجحت سابقًا في جذب كفاءات إدارية من جنرال موتورز وسيات وجيلي.

 

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، فإن رحيل ويلان عن جاجوار هو الأحدث في سلسلة من التحركات المهمة داخل قسم التصميم في الشركة البريطانية تحت إشراف الرئيس التنفيذي تييري بولوريه.

 

وأشار الموقع إلى أنه حتى الآن ما زال الغموض مسيطرًا على المشهد داخل شركة جاجوار لأنها لم تعلن حتى الآن من سيكون بديلا لـ "ويلان" المسؤول السابق عن التصميم لمدة 21 عامًا كاملة، كان خلالها مسؤولاً عن تصميم نماذج مهمة وجوهرية في مسيرة جاجوار مثل F-Type و F-Pace ، فضلاً عن التصميم الداخلي لسيارة I-Pace الكهربائية.

جوياكين جارسيا

 

وفي شهر أكتوبر من العام الماضي شهدت جاجوار عدة تغييرات أساسية، أصبح ماسيمو فراسيلا مدير تصميم لاند رورفر حيث تمت ترقية جيري ماكغفرن إلى مدير إبداعي لمجموعة جاجوار الأوسع، لكن في الاشهر الماضية ، غادر مدير تصميم جاكوار جوليان طومسون بعد أكثر من 21 عامًا من الخدمة، تاركًا ويلان كواحد من اثنين من كبار المصممين المتبقين في الشركة.

 

تولى ويلان منصب مدير استوديو Nio جنبًا إلى جنب مع جارسيا، الذي ينضم للشركة الوليدة بعد 5 سنوات من قيادة التصميم الخارجي لجميع سيارات الإنتاج والعرض لـ سيات وكوبرا. من بين مديري الاستوديو الآخرين في Nio كولين فيبس، الذي كان يعمل سابقًا في جنرال موتورز، وأندرياس نيلسون، الذي انضم من شركة جيلي المنافسة.

 

سيقدم الثنائي تقارير إلى نائب رئيس التصميم، كريس توماسون ، الذي قال: "إن جذب نيو لكل من أليستر و جوياكين يمنحني شعورًا بالرضا عن مدى تقدمنا ​​في وقت قصيرة جدًا من الوقت، كلاهما يتمتعا بمستويات غير مسبوقة من الخبرة الإدارية ومع مديري الأقسام المعتمدين لدينا سيوفران للعملاء خدمة عملاء استثنائية كما سبق ووعدنا".

نيو سيات جاجوار لاندر روفر جنرال موتورز Nio

ترشيحاتنا

قرارات جمهورية بإنشاء 3 جامعات خاصة جديدة

تنسيق الجامعات 2021 ..الكليات المتاحة وموعد غلق تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

نيو الصينية تضم لفريقها مصممين من جاجوار وجنرال موتورز وسيات

احذروا منها.. شابة تجري جراحة عاجلة بسبب ارتدائها ملابس ضيقة

فخر أفريقيا.. الأهلي يتقدم على الزمالك 95 مركزا في التصنيف العالمي للأندية

المدينة الأولى في العالم لإخفاء "الأموال القذرة" بعد تسريبات باندورا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخفيض رسوم كورونا .. 8 قرارات مهمة من الحكومة اليوم

إيه الريحة الوحشة دي؟.. لسبب مخجل رشدي أباظة يرفض تقبيل نجمة الرقص الشرقي

خطوات بسيطة.. طريقة إضافة الأبناء على بطاقة التموين

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

بعد واقعة مقر تحت الأرض.. إجراءات رادعة من التعليم لمواجهة الدروس الخصوصية

السبب الحقيقي لتعطل فيسبوك في العالم.. هل يكون الهجوم الأضخم للهاكرز؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيادة الوزن.. تحذيرات مهمة من تصوير الطعام قبل تناوله

مفاجأة من العيار الثقيل.. ميسي في موسم الرياض ومباراة خيالية مع باريس سان جيرمان|فيديو

دليل 100% على وجود الفضائيين.. ظهور طبقين طائرين في السماء |صور

في ذكرى ميلادها.. كيف أحرجت بطلة «تايتانك» كيت وينسليت ليوناردو دي كابريو؟

فيديو

خسائر بالمليارات .. تفاصيل ليلة سقوط فيسبوك وواتساب وإنستجرام "فيديو"

فيديو جراف.. رأفت الهجان.. كرمه السادات وإيهاب نافع حلقة وصل مع المخابرات.. تفاصيل

فيديوجراف| من أجل الحب.. أميرة يابانية تتنازل عن كل ما تملك

رسائل طمأنة وتحذير من وزيرة الصحة بشأن الموجة الرابعة من كورونا ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

اﻟﻤﺰﻳﺪ