نيو الصينية تضم لفريقها مصممين من جاجوار وجنرال موتورز وسيات

نجحت شركة "نيو" الصينية الوليدة في ضم اثنان من أشهر مصممي السيارات في العالم إلى فريقها وهما أليستر ويلان من جاجوار لاندر روفر، وجوياكين جارسيا من سيات، بعد أن نجحت سابقًا في جذب كفاءات إدارية من جنرال موتورز وسيات وجيلي.

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، فإن رحيل ويلان عن جاجوار هو الأحدث في سلسلة من التحركات المهمة داخل قسم التصميم في الشركة البريطانية تحت إشراف الرئيس التنفيذي تييري بولوريه.

وأشار الموقع إلى أنه حتى الآن ما زال الغموض مسيطرًا على المشهد داخل شركة جاجوار لأنها لم تعلن حتى الآن من سيكون بديلا لـ "ويلان" المسؤول السابق عن التصميم لمدة 21 عامًا كاملة، كان خلالها مسؤولاً عن تصميم نماذج مهمة وجوهرية في مسيرة جاجوار مثل F-Type و F-Pace ، فضلاً عن التصميم الداخلي لسيارة I-Pace الكهربائية.

جوياكين جارسيا

وفي شهر أكتوبر من العام الماضي شهدت جاجوار عدة تغييرات أساسية، أصبح ماسيمو فراسيلا مدير تصميم لاند رورفر حيث تمت ترقية جيري ماكغفرن إلى مدير إبداعي لمجموعة جاجوار الأوسع، لكن في الاشهر الماضية ، غادر مدير تصميم جاكوار جوليان طومسون بعد أكثر من 21 عامًا من الخدمة، تاركًا ويلان كواحد من اثنين من كبار المصممين المتبقين في الشركة.

تولى ويلان منصب مدير استوديو Nio جنبًا إلى جنب مع جارسيا، الذي ينضم للشركة الوليدة بعد 5 سنوات من قيادة التصميم الخارجي لجميع سيارات الإنتاج والعرض لـ سيات وكوبرا. من بين مديري الاستوديو الآخرين في Nio كولين فيبس، الذي كان يعمل سابقًا في جنرال موتورز، وأندرياس نيلسون، الذي انضم من شركة جيلي المنافسة.

سيقدم الثنائي تقارير إلى نائب رئيس التصميم، كريس توماسون ، الذي قال: "إن جذب نيو لكل من أليستر و جوياكين يمنحني شعورًا بالرضا عن مدى تقدمنا ​​في وقت قصيرة جدًا من الوقت، كلاهما يتمتعا بمستويات غير مسبوقة من الخبرة الإدارية ومع مديري الأقسام المعتمدين لدينا سيوفران للعملاء خدمة عملاء استثنائية كما سبق ووعدنا".