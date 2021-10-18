جامعة حلوان: نسعى لتوفير مناخ تعليمي متكامل للطلاب

قال الدكتور ممدوح مهدى القائم بٱعمال رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة تسعى وراء تحصيل الطلاب للعلم والمعرفة والاستفادة القصوى من كافة الخدمات التي تقدمها الجامعة لهم سواء التعليمية أو الترفيهية.



ودعا ممدوح مهدي، الطلاب للمشاركة في الأنشطة التي تنظمها الجامعة سواء ثقافية أو رياضية أو تعليمية أو ترفيهية، وعدم الاكتفاء بالدراسة وحدها.



وأشار إلى أنه تم وضع آليات للعمل بجدية من أول يوم دراسى والعمل على تفعيل خطة الأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب.

جدير بالذكر أن الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، أجرى جولة تفقدية بكليتي الفنون الجميلة والتربية الفنية بالزمالك.



في إطار سلسلة من الجولات على كليات جامعة حلوان الداخلية بالحرم الجامعى والخارجية لمتابعة انتظام الدراسة والعملية التعليمية، برفقة الدكتور السيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة و الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية.

وخلال لقائه بالطلاب في كليتي الفنون الجميلة والتربية الفنية، أكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة أن مكتبه مفتوح لأي طالب من طلاب الجامعة في حال وجود أي شكوى تخص العملية التعليمية، داعيا الطلاب إلى التفاعل الإيجابي المثمر والبناء داخل الجامعة واللجوء لإدارة الجامعة أو لإدارة الكلية في حال وجود أي صعوبات أو مطالب لديهم، مضيفاً أن الجامعة ستعمل على حلها.