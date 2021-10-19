أول تعليق لـ هبة محمد عقب استغناء فريق طائرة الزمالك عنها

أعربت هبة الله محمد مصطفي ليبروا فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك ، عن حزنها الشديد عقب الاستغناء عنها من فريق الكرة الطائرة .

وأكدت لاعبة طائرة الزمالك ، أن الأمر أصبح مؤسفا، عقب التعنت الواضح من عصام عبد المعطي المدير الفني للفريق ، والاستغناء عن اللاعبات الأساسيات بالفريق ، والتعاقد مع إحدى اللاعبات المصابين .

وأشارت هبة الله انها بقطاع الطائرة لاعبه منذ كان عمرها عشرة سنوات ، وحققت بطولات ومراكز هامه مع فريق الزمالك وقالت " انا بنادي الزمالك منذ كنت بالعاشرة من عمري والا اري سبب وجيه لاستبعادي ورحيلي ، رغم تلقي أكثر من أربعة عروض بالدوري ".

واكملت هبة الله حديثها " رحيلي كان مفاجأة من العيار الثقيل ، وأيضا رحيل بعض اللاعبات من القوام الأساسي ، والتي انضمت مؤخرا لاحد الأندية الكبرى المنافسة للزمالك .

وطالبت هبة الله أن يقوم مجلس الإدارة أو المسئولين بالتحقيق في الأمر خاصة أن التعنت بات واضح من إدارة النشاط الرياضي ، الذي تم تقديم أكثر من شكوي له ولم يقم بالتحقيق في الأمر .