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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية الرياضة بالإسكندرية توافق على دعم مراكز الشباب بـ 250 ألف

صفاء الشريف
صفاء الشريف

وافقت الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية على دعم مراكز الشباب بمحافظه الإسكندرية بمبلغ وقدره مائتين وخمسون ألف وخمسمائة جنيها، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

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وقالت الشريف إن هذا الدعم يأتي إيمانا من المديرية بالدور الحيوي والفعال الذي تقوم به تلك المراكز حيث انها تقع في مناطق ذات كثافه سكانية عالية وتخدم عدد كبير من كافة الفئات العمرية.


وأضافت أن المديرية تولي اهتمامًا كبيرًا بمراكز الشباب حيث إنها المحك الأساسي والقاعدة الشعبية العريضة لتفريغ الابطال ذو المستويات العالية في مختلف المراحل السنية ومختلف المستويات الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية وجعلها مراكز خدمة مجتمعية.


وأكدت أن مراكز الشباب في المحافظة هي نواة لإخراج كوادر قيادية في الدولة المصرية، التي تهتم اهتمامًا كبيرًا بدورهم الريادي، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الشباب كأطراف فاعلة في الدولة الجديدة والانتقال بهم من مقعد المشاهد إلى المشاركة في صنع الحدث.

الاسكندرية وزير الشباب الشباب والرياضة أشرف صبحي الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظة الاسكندرية

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