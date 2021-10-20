قمر سيدنا النبي.. ابتهالات بصوت المنشد وليد هاني احتفالا بالمولد النبوي.. بث مباشر

التقى موقع «صدى البلد» الإخباري المنشد الشاب وليد هاني، والذي قدم عبر تقنية «بث مباشر» العديد من الأناشيد الدينية في حب رسول الله - صلى الله عليه - احتفالاً واحتفاءً بذكرى المولد النبوي الشريف في أجواء إيمانية مباركة.

ومن بين الأناشيد الدينية التي قدمها المنشد وليد هاني أنشودة «قمر سيدنا النبي» و أنشودة للمنشد الكبير مشاري بن راشد والتي يقول في مطلعها «مصطفي يا مصطفى مصطفى .. منبع للصفاء .. سيد الأنبياء .. مشعل في الوفا .. كان في عطفه .. لليتامى دفى .. حن قلبي له .. فاض شوقاً إليه .. ليس أرجو سوى .. شربة من يديه.. الصلاة عليه .. والسلام عليه».

ويُعد وليد هاني من أبرز المنشدين الشباب، فقد حباه الله صوتًا مميزًا في الإنشاد الديني، جعله يلفت الأنظار نحوه، فيحظى المنشد الشاب، وليد هاني، ابن قرية إبشان بمحافظة كفر الشيخ، بدعم أسرته وتشجيعهم له لمواصلة الإبداع والتألق في الإنشاد الديني ليحقق حلمه ويكون واحدًا من أبرز المنشدين في مصر والعالم الإسلامي.



وفي تصريحات سابقة، قال المنشد الشاب وليد هاني لـ«صدى البلد»: «الحمد لله أسعى منذ طفولتي إني أبقى حاجة كويسة وحاجة مشرفة تفيد المجتمع.. حبيت جدًا فكرة الفيديوهات وإني أصور فيديوهات على منصة يوتيوب، ومع الوقت بدأت على تيك توك وقبل ما أبدأ نويت إني اعمل حاجة تكون فعلًا مشرفة ليّ ولأهلي».



وأضاف: «من طفولتي وأنا أقرأ القرآن وبحفظه كمان لأني أزهري، عشان كدا قررت أن محتويا علي تيك توك يبقي قرآن وكمان إنشاد ديني، مسيرتي في الإنشاد متوقفتش عند الإذاعة والمسابقات بس، لا حبيت أدعم موهبتي اللي ربنا اعطاهالي كمان بدراسة وتعلم المقامات».