عاجل
أخبار التوك شو| البحوث الفلكية: سجلنا تابعين لزلزال اليوم وننتظر الثالث..الصحة: تدشين تطبيق إلكتروني للحاصلين على لقاح كورونا نشرة المرأة والصحة: تيك توك يشكل خطرا على هذه الفئة من الفتيات.. بدانة الطفل ترفع خطر إصابته بالربو.. علامة تدل على انتشار السرطان سريعا الإمارات تبحث سبل تعزيز التدفق التجاري والاستثماري مع دول قارة أفريقيا قمر سيدنا النبي.. ابتهالات بصوت المنشد وليد هاني احتفالا بالمولد النبوي.. بث مباشر موجز السوشيال ميديا.. محمد رمضان يتصدر تريند يوتيوب لأغنيته جو البنات.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث جلسة تصوير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قمر سيدنا النبي.. ابتهالات بصوت المنشد وليد هاني احتفالا بالمولد النبوي.. بث مباشر

المنشد وليد هاني
المنشد وليد هاني

التقى موقع «صدى البلد» الإخباري المنشد الشاب وليد هاني، والذي قدم عبر تقنية «بث مباشر» العديد من الأناشيد الدينية في حب رسول الله - صلى الله عليه - احتفالاً واحتفاءً بذكرى المولد النبوي الشريف في أجواء إيمانية مباركة.

ومن بين الأناشيد الدينية التي قدمها المنشد وليد هاني أنشودة «قمر سيدنا النبي» و أنشودة للمنشد الكبير مشاري بن راشد والتي يقول في مطلعها «مصطفي يا مصطفى مصطفى .. منبع للصفاء .. سيد الأنبياء .. مشعل في الوفا .. كان في عطفه .. لليتامى دفى .. حن قلبي له .. فاض شوقاً إليه .. ليس أرجو سوى .. شربة من يديه.. الصلاة عليه .. والسلام عليه».

حكم الذبح في المولد النبوي وإقامة الولائم.. اعرف رأي الشرع

مسجد الحسين يتزين فى ذكرى المولد النبوي.. احتفالات صوفية في رحاب آل البيت.. وشيخ الصديقية: محبَّة النبي أصل من أصول الإيمان .. وعمر هاشم للمحرمين: أبعد القرآن والحديث نجادلكم؟

ويُعد وليد هاني من أبرز المنشدين الشباب، فقد حباه الله صوتًا مميزًا في الإنشاد الديني، جعله يلفت الأنظار نحوه، فيحظى المنشد الشاب، وليد هاني، ابن قرية إبشان بمحافظة كفر الشيخ، بدعم أسرته وتشجيعهم له لمواصلة الإبداع والتألق في الإنشاد الديني ليحقق حلمه ويكون واحدًا من أبرز المنشدين في مصر والعالم الإسلامي.


وفي تصريحات سابقة، قال المنشد الشاب وليد هاني لـ«صدى البلد»: «الحمد لله أسعى منذ طفولتي إني أبقى حاجة كويسة وحاجة مشرفة تفيد المجتمع.. حبيت جدًا فكرة الفيديوهات وإني أصور فيديوهات على منصة يوتيوب، ومع الوقت بدأت على تيك توك وقبل ما أبدأ نويت إني اعمل حاجة تكون فعلًا مشرفة ليّ ولأهلي».


وأضاف: «من طفولتي وأنا أقرأ القرآن وبحفظه كمان لأني أزهري، عشان كدا قررت أن محتويا علي تيك توك يبقي قرآن وكمان إنشاد ديني، مسيرتي في الإنشاد متوقفتش عند الإذاعة والمسابقات بس، لا حبيت أدعم موهبتي اللي ربنا اعطاهالي كمان بدراسة وتعلم المقامات».

محافظة كفر الشيخ بث مباشر سيدنا النبى الأناشيد الدينية موقع صدى البلد الإخباري المولد النبوي المولد النبوي الشريف

موضوعات متعلقة

إزالة 42 حالة تعدِ علي أملاك الدولة بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال مديرية التعليم بذكرى المولد النبوي ..شاهد

تخبط إداري.. طلب إحاطة بسبب عدم تفعيل حي جنوب كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم أوائل الخريجين خلال حفل استقبال طلاب العلوم

حياة كريمة.. محافظ كفر الشيخ يتابع الأعمال الإنشائية لمراكز الشباب الجديدة|صور

رئيس مدينة دسوق يتفقد أعمال تطهير خطوط الصرف الصحى.. صور

بدأ حياته صياداً.. «السبايعة» مسقط رأس بطل مستر أولمبيا «بيج رامي»|صور

تكليف وائل أبو المجد بمنصب مدير مستشفى كفر الشيخ العام

ترشيحاتنا

اشتغلت بطاقة نووية مش عادية.. أحمد السقا: «شورت وفانلة وكاب عمل نجاح رهيب»|فيديو

أسعار ومواصفات تويوتا كامري موديل 2021 في السعودية

أحمد السقا : رجلي بتخبط في بعض لما بعمل دور مهم

مبادرة آلية التعاون الثلاثي|طرحها السيسي وتحقق مكاسب غير مسبوقة لمصر واليونان وقبرص

أغاني المهرجانات تصل البرلمان.. الفنان هاني شاكر يطالب بحصول نقابة الموسيقيين على الضبطية القضائية.. ونواب يؤكدون: وجود تشريع جديد يقضي على مخالفات الغناء بدون ترخيص

هدفان لم يشفعا لـ محمد صلاح.. أليسون رجل مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: سجلنا تابعين لزلزال اليوم وننتظر الثالث .. فيديو

عروس تلفظ أنفاسها بعد تعرضها للذبح في الدقهلية

خالد الغندور: لجنة التسوية والتحكيم تلغي قرار إيقاف شيكابالا

بتهمة الاعتداء الجنسي.. الحكم بـ سجن ميتشو مدرب الزمالك الأسبق 3 سنوات

بعد زلزال اليوم.. رئيس البحوث الفلكية يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

كورونا ليست النهاية| العالم ينتظر كوفيد 22

براتب 15 ألف دولار شهريا.. ملكة بريطانيا تبحث عن عامل نظافة لقصر باكنجهام

محمد صلاح يتخطى جيرارد ويتصدر قائمة هدافي ليفربول بـ دوري الأبطال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريا أبي راشد تنضم لنجوم الفن على ريد كاربت فيلم أميرة بمهرجان الجونة..صور

أنجلينا جولي تحضر العرض الخاص لـ Eternals بملابس معاد استخدامها.. ما السبب؟

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني بعد تحديثها.. فيديو وصور

تفكك إثيوبيا.. أمريكا تحذر آبي أحمد من كارثة بسبب الحرب على تيجراي

فيديو

فيديوجراف.. خلي بالك.. كيف تحمي هاتفك المحمول من السرقة؟

التعقيم المستمر.. الأوقاف تعلن ضوابط فتح دورات المياه في المساجد "فيديوجراف"

السعودية والعراق الأكبر عربيا.. قائمة أغنى دول العالم امتلاكا لـ احتياطي النفط

حل أزمتي ليبيا وقبرص .. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في القمة الثلاثية باليونان

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

د. ضحى بركات تكتب: إلا رسول الله

د.جوزيف رامز أمين يكتب: علاقة الكنيسة القبطية بجنوب السودان

ليلى موسي تكتب: اللجنة الدستورية.. خطوة نحو الأمام أم استنساخ لسابقاتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

اﻟﻤﺰﻳﺪ