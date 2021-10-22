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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فرض إتاوات على السكان.. بلطجية ركن السيارات في قبضة مباحث النزهة

متهم
متهم

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر أهالى حى النزهة من بعض الأشخاص لإجبارهم على دفع مبالغ مالية نظير انتظار سياراتهم وضبط مرتكبى الواقعة.

 

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور على إحدى صفحات الـ "فيس بوك" متضمناً تضرر بعض أهالى منطقة مساكن شيراتون بدائرة قسم شرطة النزهة من بعض الأشخاص "منادى سيارات " لإجبارهم على دفع مبالغ مالية نظير ركن السيارات الخاصة بهم.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، مقيمان بمحافظة الفيوم.

 

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما (مبلغ مالى) .

 

واعترفا بمزاولتهما مهنـة منـادى سيارات - بـدون تـرخيـص، وتحصيل مبالغ مالية من قائدى السيارات دون وجه حق وممارسة أعمال البلطجة.

 

كما أضافا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما غير المشروع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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