تكريم الفنان أحمد فتحي في آداب حلوان غدا

ينظم قسم علوم المسرح - بكلية الآداب - جامعة حلوان حفل تكريم للفنان النجم / أحمد فتحي ثم يلي التكريم ندوة ثقافية وفنية معه حول مسيرته الفنية المتميزة.

وذلك يوم غد الأحد الموافق 24/ 10/ 2021 فى تمام الساعة 12 ظهرًا بقاعة 55 بالكلية.

وجدير بالذكر أن الفنان أحمد فتحي تخرج في قسم علوم المسرح شعبة التمثيل والإخراج بكلية الآداب جامعة حلوان عام 2001 .

وسيكون هذا التكريم والندوة هما باكورة سلسلة من التكريمات والندوات الشهرية التي يزعم قسم علوم المسرح برئاسة أ.د/ دعاء عامر تنظيمها لمجموعة من الفنانين المتميزين سواء من خريجي القسم أو من نجوم المسرح والفن، وتنظم هذه الفاعليات تحت رعاية أ.د/ مها حسني عميدة الكلية ويشرف على الفاعليات د. وليد فوزي المدرس بقسم علوم المسرح