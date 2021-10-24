نجم برشلونة وليفربول السابق: صلاح ينافس بنزيما وميسي على الكرة الذهبية

أكد لويس جارسيا، نجم فريقي برشلونة وليفربول السابق، إن محمد صلاح بالتأكيد لديه فرص للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، نظرًا لتألقه كل مباراة، وقبل عدة مواسم كان البعض يطلقون عليه لقب لاعب الموسم الواحد.

وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، آن صلاح سجل العديد من الأهداف في موسمه الأول مع ليفربول، وفي الموسم الثاني فعل ذلك مجددا وواصل التألق وقالوا أيضًا أنه لن يفعلها مجددا، واستمر في التألق، وهذا الموسم الأمر لا يتعلق فقط بتسجيله الأهداف بل مشاركته مع الفريق في الملعب فهو يجذب انتباه لاعبي الخصوم وبذلك يفتح المجال أمام زملائه للتسجيل".

وتابع: "في هذه اللحظة صلاح ينافس ميسي وبنزيما اللذان كانا استثنائيين خلال العام، ويمكننا القول إنه سيكون من أهم اللاعبين في الأعوام المقبلة، وأنا بكوني مشجعا لليفربول شاهدت ما فعله في المباراة الماضية (ضد أتلتيكو مدريد) وأستمتع بكل ما يقدمه صلاح كل أسبوع، فهو يلعب بالمزيد من الثقة هذا العام وأتمنى أن يواصل العمل بهذه الطريقة".