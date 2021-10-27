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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: تحرير 111 محضر مخالفة بيئية خلال شهر

تحرير 111 محضر مخالفة
تحرير 111 محضر مخالفة بيئية خلال شهر في الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة شن حملات مكبرة مفاجئة ودورية  على المحال والمطاعم  والكافيهات للتأكد من الإلتزام بقواعد النظافة العامة، والقضاء على ظاهرة النباشين ومداهمة أماكن تواجدهم.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى  أن انتشار القمامة وعدم الالتزام بقواعد النظافة تمثل إساءة كبيرة للمظهر الجمالي والحضاري للمدينة، كما أن لها آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة المحيطة؛ موجها بضرورة التعاون  بين كافة الجهات والضرب بيد من حديد لمنع انتشار القمامة والحفاظ على البيئة بشوارع المحافظة.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية شنت 11 حملة مكبرة خلال شهر أكتوبر الجاري أسفرت هذه الحملات عن  تحرير 94 محضر للحد من المخالفات البيئة في مختلف احياء الاسكندرية، و17 محضر لمن يلقون مخلفات الردم في غير الأماكن المخصصة لها.

ومن جانبها أشارت المهندسة رشا شوقي ،مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي بمحافظة الإسكندرية، أن الحملات التي تمت خلال الشهر الجاري جابت الأحياء المختلفة؛ حيث شملت مناطق (وابور المياه، والحضرة الجديدة، وشارع الزهور، وشارع سوتر في الازاريطة، والابراهيمية، ومحور المحمودية) التابعين لحي وسط، وفي حي شرق شملت  مناطق ( سموحة، وخورشيد، وباكوس، وسموحة الجديدة، و ترام جليم)، اما المناطق التي تمت فيها الحملات بنطاق حي منتزه ثاني فهي (شارع 45، و الملاحات)، كما تم  ازالة كافة المخالفات البيئية من الطريق الكافوري أمام ستاد برج العرب)، وقد ثمنت  شوقى دور شرطة البيئة والمسطحات المائية على تعاونها الدائم ودورها الفعال التي تقوم به خلال الحملات لردع المخالفين.

الاسكندرية الجهات التنفيذية محور المحمودية انتشار القمامة المطاعم والكافيهات محافظ الاسكندرية حملة مكبرة

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