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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك عن قرار الفيفا بـ قضية بوطيب: سوبرمان لا يمكنه العمل وسط تلك القضايا

صدى البلد

علق طارق جبريل أمين صندوق الزمالك على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “ الفيفا ” بتغريم النادي مليون و700 الف دولار في قضية خالد بو طيب. 

 

وأكد في تصريحات لقناة “أون تايم سبورت” أن سوبر مان لا يمكنه أن يعمل وسط كل تلك الظروف والقضايا الصعبة، مشددا على أن اللجنة تسعى لحل تلك الأزمات.

 

وأضاف أن اللجنة راجعت حتي الان 17 قضية تم حل 9 ودفع الكثير من الأموال، مشيرا إلى أن تجاهل الإنذارات من قبل تسبب في تراكم العقوبات. 

 

وتابع أن قرار الفيفا صدر بسبب عدم الرد من الزمالك، وتقدم بو طيب بمستندات تدين الزمالك، مضيفا أن اللجنة ستسير في الاتجاه الودي والرسمي لحل الأزمة.

واستطرد أنه من الممكن تخفيض المبلغ، وفي حال فشل الاتجاه الرسمي سيتم التفاوض مع اللاعب.

وتابع أن الزمالك حتى الآن لم يدفع مستحقات معروف يوسف ونتفاوض لتخفيضها. 

 

وعن التجديد لـ اشرف بن شرقي نجم الفريق، أكد أن الزمالك لم يعقد جلسه حتى الآن مع اللاعب وسيتم حسم الأمر قريبا.

 

وتلقى نادي الزمالك، إخطارا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد قتوقيع غرامة قدرها 2.68 مليون يورو على النادي لصالح  المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق، بعد القضية التي رفعها اللاعب على النادي بعد رحيله عن الفريق


وتتضمن الغرامة شقين و حصل اللاعب على حكم بغرامة قدرها  180 ألف يورو وهي المستحقات المتأخرة له إلى جانب غرامة ما يتبقى من عقده وقيمته 2.5 مليون يورو لتكون الغرامة الاجمالية الموقعة على الزمالك 2 مليون يورو و680 ألف يورو.
 

وأكد نصر عزام المحامي الدولي المكلف بالدفاع عن الزمالك في القضايا أمام الفيفا والمحكمة الرياضية أن الزمالك يحق له الطعن أمام المحكمة الرياضية في الحكم الصادر للمهاجم المغربي.
 

وشدد على أن المحامي الإيطالي سيلفاتوري يتولى قضية بوطيب وسيتم التقدم بطعن خلال الأيام القليلة المقبلة أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

أشرف بن شرقي الزمالك المغرب أون تايم سبورت الاتحاد الدولي لكرة القدم

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