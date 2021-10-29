عقار مضاد للاكتئاب يقلل خطر الحاجة إلى الاستشفاء بين مصابي كورونا

أظهرت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن العلاجات الجديدة لمرضى فيروس كورونا من قبل باحثون بجامعة ماكماستر، أن استخدام عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب لعلاج مرضى فيروس كورونا كوفيد-19 والمصابين بأعراض حادة قد يقلل بمعدل الثلث من حاجتهم للاستشفاء لفترات طويلة.

عقار فلوفوكسامين وتأثيره على أعراض فيروس كورونا الحادة





وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، إن هذا البحث يمكن أن يساعد في تعزيز الحماية من أعراض فيروس كورونا كوفيد الحادة بكلفة منخفضة أو حتى الوفاة في البلدان التي تعاني من نقص لقاحات فيروس كورونا.





وأفاد الباحثون، أن عقار فلوفوكسامين يستخدم لعلاج الأمراض النفسية والعقلية مثل الاكتئاب والوسواس القهري، وقد اختير للتجارب بسبب مزاياه المضادة للالتهابات، وفقا لما نشر في مجلة «ذا لانسيب بابليك هالث» .



وأضاف الباحثون، إلى ان عقار فلوفوكسامين يمكن ان يمنع العديد من المشاكل الناتجة عن الإصابة بعدوى فيروس كورونا كوفيد، منها التورم جراء التفاعل المفرط للجهاز المناعي ضد الإصابة بالفيروس .



واعتمدت نتائج الدراسة على بيانات 1500 شخص مصاب بعدوى فيروس كورونا بكوفيد في البرازيل، ووجدوا أنه من أصل 741 شخصاً تلقوا فلوفوكسامين احتاج 79 مصاباً أي 10% فقط إلى البقاء في المستشفى لتلقي العلاج.

تأثير عقار فلوفوكسامين في التصدي لأعراض فيروس كورونا



وأشار الباحثون، إلى أن إعطاء عقار فلوفوكسامين أدى الى انخفاض نسبي في حالات الاستشفاء بنسبة 32% لمرضى فيروس كورونا، وتجنب الأعراض الحادة التي تصيب أغلب المصابين بالفيروس.



وقال إدوارد ميلز من وأحد العاملين على التجارب: «لا يزال كوفيد-19 يشكل خطراً على الأشخاص في البلدان ذات الموارد المنخفضة أو التي تعاني من محدودية اللقاحات».

أضاف ميلز: «لذلك فإنه من الأهمية بمكان تحديد علاجات غير مكلفة ومتاحة وفعالة ضد كوفيد-19، وإعادة إنتاج عقاقير متوفرة بشكل واسع ولها سجل أمان مفهوم بشكل جيد أيضاً أمر ذو أهمية خاصة».



وعلى الرغم من أن الدراسة لم تستهدف بشكل رئيسي مسألة الحد من الوفيات، إلا أنها توصلت إلى أن 12 مصاباً من المشاركين في التجارب الذين تلقوا دواء وهمياً قد فارقوا الحياة، في حين توفي مصاب واحد من المجموعة التي أعطيت فلوفوكسامين.



وشددت الدراسة على الحاجة إلى مزيد من التقييم، لأن عقار فلوفوكسامين ليس مدرجاً في قائمة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية ويمكن أن يسبب الإدمان.