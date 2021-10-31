شرط وحيد لـ الخطيب للموافقة على تجديد عقد موسيماني

كشف الإعلامي يحيي حمزة ، عن شرط محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لتجديد عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة مع قرب انتهاء عقد المدرب الموسم الحالي

وأكد يحيي حمزه في تصريحات لقناة “ أون تايم سبورت ” أن الخطيب يرغب في تجديد عقد موسيماني، ولكن بشرط تتويج الفريق الأول بالدوري المصري لهذا الموسم بالإضافة لدوري ابطال افريقيا وتقديم أداء جيد.

وأضاف يحيي حمزة أن موسيماني مدرب جيد للغاية ولكن جماهير الأهلي غاضبه بعض الشيء عقب ضياع لقب الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي.

تتجه أنظار عشاق وجماهير فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي لمتابعة مباراة الفريق أمام البنك الأهلي مساء اليوم في الجولة الثانية في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر ان تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب السلام وتذاع عبر قناة « أون تايم سبورت».

يستضيف فريق الأهلي نظيره البنك الأهلي، اليوم، الأحد، في تمام الثامنة مساء، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري المصري.

ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني بيتسو موسيماني، لتحقيق الفوز على البنك الأهلي، في مباراة الأهلي، لاستعادة صدارة الدوري المصري.

كان الأهلي اكتسح الإسماعيلي بأربعة أهداف دون رد، في افتتاح مشواره، في مسابقة الدوري.

ولم يسبق لـ الأهلي الفوز على البنك الأهلي، حيث التقى الفريقان في مواجهتين في الدوري الممتاز، الموسم الماضي، انتهت مباراة الذهاب 0 - 0، والإياب 1 - 1، ليتسبب البنك في خسارة الأهلي 4 نقاط الموسم الماضي.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة البنك كالتالي:



علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.

على الجانب الآخر، يطمح فريق البنك، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، لمواصلة انطلاقته القوية في الدوري المصري.

وفاز البنك الأهلي على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الأولى، من مسابقة الدوري.

ترتيب الأهلي والبنك الأهلي:



يحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن البنك الأهلي صاحب المركز الثالث.