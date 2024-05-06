أحمد موسى يأكل الفسيخ على الهواء.. ويعلق: صحة وعافية

خصص الإعلامي أحمد موسى، فقرة من حلقة برنامج "على مسئوليتي"، عن "أكلة فسيخ ورنجة"، احتفالا بشم النسيم على الهواء.



واستضاف الإعلامي أحمد موسى، محمد محسن، أحد أشهر تجار الفسيخ في مصر، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد".

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تناوله الفسيخ،: "الفسيخ عمره ما يتاكل بالشوكة الفسيخ لازم يتاكل بالعيش"، لافتا: "صحة وعافية.. أكل الفسيخ بليل حاجة جميلة جدا".



وقال محمد محسن،: "الفسيخ والرنجة والسردين عادة مصرية منذ زمن طويل، ويعتاد الكثير من المصريين تناوله كل يوم شم النسيم".

وأضاف: "هناك إقبال كبير على شراء الفسيخ هذا العام في شم النسيم مقارنة بالأعوام السابقة، ونظرًا للفارق بين فترة العيد ويوم شم النسيم".

