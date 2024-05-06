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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يأكل الفسيخ على الهواء.. ويعلق: صحة وعافية

على مسئوليتي
على مسئوليتي

خصص الإعلامي أحمد موسى، فقرة من حلقة برنامج "على مسئوليتي"، عن "أكلة فسيخ ورنجة"، احتفالا بشم النسيم على الهواء.

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واستضاف الإعلامي أحمد موسى، محمد محسن، أحد أشهر تجار الفسيخ في مصر، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد".

 

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تناوله الفسيخ،: "الفسيخ عمره ما يتاكل بالشوكة الفسيخ لازم يتاكل بالعيش"، لافتا: "صحة وعافية.. أكل الفسيخ بليل حاجة جميلة جدا".


وقال محمد محسن،: "الفسيخ والرنجة والسردين عادة مصرية منذ زمن طويل، ويعتاد الكثير من المصريين تناوله كل يوم شم النسيم".

 

وأضاف: "هناك إقبال كبير على شراء الفسيخ هذا العام في شم النسيم مقارنة بالأعوام السابقة، ونظرًا للفارق بين فترة العيد ويوم شم النسيم".
 

أحمد موسى الفسيخ تجار الفسيخ

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