أحمد موسى: توريد القمح إلى وزارة التموين يوفر الدولار للبلد.. فيديو

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بموسم توريد القمح هذا العام، قائلا: "إنتاج القمح هذا العام جيد جدا".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "موسم حصاد القمح السنة دي يعتبر من السنوات القليلة التي نجد فيها حبة القمح كويسة والإنتاج جيد، والكل كسبان".

واسترسل: "المزارع هو الكسبان، وأي طن قمح بييجي من أهالينا لوزارة التموين؛ بيسهم بشكل كبير في توفير الدولار عبر تقليل فاتورة استيراد القمح من الخارج".

وأشار إلى أن كميات القمح التي تم توريدها لوزارة التموين تمثل نحو 40% من المستهدف خلال الموسم الحالي 2024 بإجمالي 3.5 مليون طن.

وأوضح أن: "فدان القمح ممكن يجيب من 18 إلى 24 طن، وأي حد هيورَّد لوزارة التموين؛ هيكون كسبان، لأنهم رفعوا سعر شراء الطن من 1500 إلى 2000 جنيه؛ بناء على توجيهات الرئيس السيسي".