تفاصيل صادمة في جريمة المنوفية.. والد الضحية يروي التفاصيل

روى والد ضحية المنوفية تفاصيل اللحظات الصادمة التي علم فيها بخبر مقتل ابنته، قائلًا: «في ساعة متأخرة من الليل، وصلنا خبر مقتل بنتي على يد زوجها، وكانت الصدمة لا توصف».

وأوضح خلال حواره ببرنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، تقديم الإعلامية نهال طايل، أن الزوج ارتكب الجريمة بدم بارد، ثم قام بالاستحمام وتغيير ملابسه قبل أن يتواصل مع والده ليخبره بما حدث، في مشهد أثار صدمة وغضب الأسرة بأكملها.

وأشار إلى أن الأسرة ما زالت في حالة ذهول تام من الواقعة، مطالبا بسرعة القصاص العادل لروح ابنته وطفلها الذي فقد والدته في أيامه الأولى.