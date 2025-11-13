علاء نبيل: اتحاد الكرة يدرس احتراف اللاعبين الصغار في الخارج.. ووكلاء يستفسرون

أكد علاء نبيل، المدير الفني بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن لوائح الاتحاد الدولي “فيفا” تمنح أي لاعب هاوٍ الحق في الانتقال إلى أي نادٍ آخر داخل أو خارج مصر، طالما لا يرتبط بعقد رسمي مع ناديه.

وقال نبيل في تصريحاته لبرنامج “ستاد المحور” مع الإعلامي خالد الغندور: “بناءً على لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، يحق لأي لاعب هاوٍ الانتقال إلى أي فريق آخر، أما في حال توقيعه عقدًا رسميًا مع ناديه فلا يحق له الرحيل إلا بموافقة ناديه.”

وأضاف: “اتحاد الكرة يحاول في الوقت الحالي إيجاد آلية واضحة لاحتراف اللاعبين الصغار في الخارج، بما يساهم في تطوير مستقبل الكرة المصرية وفتح آفاق جديدة للمواهب الشابة.”

وتابع المدير الفني للاتحاد: “منتخب الناشئين يضم عناصر مميزة جدًا قادرة على تمثيل المنتخب الأول خلال السنوات القادمة، وأشكرهم على الجهد الكبير الذي بذلوه، فقد خاضوا نحو 30 مباراة رسمية ودولية، وهناك العديد من وكلاء اللاعبين الذين تواصلوا معي للاستفسار عن بعض لاعبي المنتخب.”

واختتم علاء نبيل تصريحاته قائلًا: "حتى الآن لم يتم تحديد بديل أسامة نبيه، فالملف لم يُناقش بعد، ومن المنتظر أن نجلس مع المهندس هاني أبو ريدة، لحسم هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.”