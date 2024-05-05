أحمد موسى يأكل الملوحة على الهواء.. ويعلق: الصعيد كله بيحبها

خصص الإعلامي أحمد موسى، فقرة من حلقة اليوم "أكلة فسيخ ورنجة"، احتفالا بشم النسيم على الهواء.



واستضاف الإعلامي أحمد موسى، محمد محسن، أحد أشهر تجار الفسيخ في مصر، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد".

وتناول الإعلامي أحمد موسى، ملوحة أسواني على الهواء، معقبا: "مالحة مالحة يعني.. الصعيد كله بيحب الملوحة".

وفي ذات السياق، محمد محسن،: "بلد الملوحة الأصلي هي أسوان"، لافتا: "الفسيخ والرنجة والسردين عادة مصرية منذ زمن طويل، ويعتاد الكثير من المصريين تناوله كل يوم شم النسيم".

