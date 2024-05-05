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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيش حد مبيحبوش.. أحمد موسى: نتمنى الشفاء العاجل لـ محمد عبده

الفنان محمد عبده
الفنان محمد عبده

علق الإعلامي أحمد موسى على إصابة الفنان السعودي محمد عبده بمرض السرطان.

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وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "خبر إصابة الفنان محمد عبده بمرض السرطان صدمة للجميع".

وأضاف أحمد موسى "مفيش حد مبيحبش محمد عبده.. نتمنى له الشفاء العاجل"، متابعا: "ربنا يرجع محمد عبده بالسلامة، ويشفيه ويشفي كل الناس يارب، ألف مليون سلامة للفنان السعودي العربي".


وطالب الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل والسلامة، لافتا: "الفنان محمد عبده له أغاني كثيرة في مصر ومن أكبر المحبين لها.. وجيل الثمانينات محب لأغاني محمد عبده، والأجيال التالية أيضا، وذلك بسبب شهرته وصيته الواسع في الغناء".

أحمد موسى محمد عبده الفنان السعودي محمد عبده السرطان

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