مفيش حد مبيحبوش.. أحمد موسى: نتمنى الشفاء العاجل لـ محمد عبده

علق الإعلامي أحمد موسى على إصابة الفنان السعودي محمد عبده بمرض السرطان.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "خبر إصابة الفنان محمد عبده بمرض السرطان صدمة للجميع".

وأضاف أحمد موسى "مفيش حد مبيحبش محمد عبده.. نتمنى له الشفاء العاجل"، متابعا: "ربنا يرجع محمد عبده بالسلامة، ويشفيه ويشفي كل الناس يارب، ألف مليون سلامة للفنان السعودي العربي".



وطالب الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل والسلامة، لافتا: "الفنان محمد عبده له أغاني كثيرة في مصر ومن أكبر المحبين لها.. وجيل الثمانينات محب لأغاني محمد عبده، والأجيال التالية أيضا، وذلك بسبب شهرته وصيته الواسع في الغناء".