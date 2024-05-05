على الهواء .. تاجر يوضح طريقة الفتح الصحيحة للفسيخ.. فيديو

خصص الإعلامي أحمد موسى، فقرة من حلقة اليوم "أكلة فسيخ ورنجة"، احتفالا بشم النسيم على الهواء.



واستضاف الإعلامي أحمد موسى، محمد محسن، أحد أشهر تجار الفسيخ في مصر، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد".

وقال محمد محسن،: "الفسيخ والرنجة والسردين عادة مصرية منذ زمن طويل، ويعتاد الكثير من المصريين تناوله كل يوم شم النسيم".

وأضاف: "هناك إقبال كبير على شراء الفسيخ هذا العام في شم النسيم مقارنة بالأعوام السابقة، ونظرًا للفارق بين فترة العيد ويوم شم النسيم".

وكشف تاجر الفسيخ، طريقة الفتح الصحيحة للفسيخ، قائلا: "يجب فتح سمكة الفسيخ من الظهر وليس البطن، لكي لا يظهر أمامك الأمعاء الداخلية المتواجدة في البطن، والفسيخ الحلو هو الفسيخ الوردي والفسيخ الدلع".