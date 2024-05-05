ننتج 1.3 مليون طن سنويا.. "الفلاحين" تكشف حقيقة وجود بطيخ مسرطن

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن انتشار تصريح بخصوص البطيخ على لسان احد المسئولين بشعبة الخضار والفاكهة بإنتاج مصر 330 مليون بطيخة سنويا أمر غريب ويثير الضحك وغير صحيح.

المركز الثالث

ولفت “أبو صدام” خلال تصريحات له ، إلى أن مصر تحتل المركز الثالث في افريقيا والمركز الـ12 عالميا انتاجا للبطيخ، حيث يصل الانتاج السنوي من البطيخ المصري نحو 1.3 مليون طن تقريبا نتيجة لزراعة ما يقارب 100 ألف فدان بمتوسط إنتاجية نحو 13 طنا للفدان الواحد.

وتابع أبو صدام قائلا:"أنا لا أعرف عدد ثمار البطيخ الذي تنتجه مصر ولا يوجد مسؤول زراعي في مصر يمكنه عد ثمار البطيخ" .

المحاصيل الصيفية



وأشار “نقيب الفلاحين” إلى أن البطيخ من المحاصيل الصيفية سهلة التسويق محليا وللتصدير للأسواق الخارجية ويوجد البطيخ في مصر طوال العام لتداخل العروات وظهور طرق زراعية جديدة كالزراعة تحت الأقبية البلاستيكية والزراعة في خنادق "بطيخ بعلي".

وأردف أبو صدام أن البطيخ المصري آمن 100%وسبب ارتفاع اسعاره حاليا هو ان الكميات الموجودة بالأسواق حاليا نحو 5% فقط من الانتاج وأن شهر يونيو سيشهد كثرة المعروض وانخفاض الأسعار.

وأكد أن شائعة وجود بطيخ مسرطن لا اساس لها من الصحة وهي تظهر مع بداية ظهور بشائر البطيخ كل عام، حيث تكون معظم الثمار المطروحة غير كاملة النضج وأسعارها مرتفعة مما يوفر مناخا ملائما لانتشار هذه الشائعة.

وطالب نقيب الفلاحين، المستهلكين بشراء البطيخ من اماكن مضمونة والحرص على ان تكون البطيخة متناسقة الحجم مع الوزن خالية من اي ثقوب صلبة القوام خالية من الروائح الكريهة محفوظة بطريقة سليمة.