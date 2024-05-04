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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البطيخ سكر الصيف.. 330 مليون ثمرة في الأسواق خلال الموسم الحالي

البطيخ
البطيخ

كشف حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، أخر تطورات موسم حصاد ثمار البطيخ في مصر، مشيرا إلى أن الإنتاج مبشر.


وأضاف حاتم نجيب، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أن المنتج المصري من البطيخ آمن، ومعظم الدول تستورد البطيخ المصري في الخليج والعالم، متابعا أن البطيخ يعتبر سكر الصيف وعليه إقبال كبير من المصريين.


وتابع حاتم نجيب نائب شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، أن هناك توقعات كبيرة لمحصول مليون و500 ألف طن إنتاج البطيخ سنويا، ونزرع 110 الف فدان، بمعدل ما يقرب من 330 مليون بطيخة سنويا، مستدركا أن أبرز المحافظات التي تنتج البطيخ هى بني سويف والبحيرة وكفر الشيح وأسوان ودمياط.


وفي السياق نفسه أشار حاتم نجيب نائب شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، إلى أن حاليا البطيخ بشاير واللي جاي هيبقي أكثر من حيث الإنتاج.

 

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