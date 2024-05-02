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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟

صدى البلد

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء، تصل إلى حوالي 92%، مما يجعله مصدرًا ممتازًا لترطيب الجسم،وخاصة في فصل الصيف عندما ترتفع درجات الحرارة وتزداد الحاجة إلى السوائل.

لذا نقدم لك في هذا التقرير فوائد البطيخ وفقا لموقع هيلثى..

خفض ضغط الدم:

يحتوي البطيخ على البوتاسيوم، وهو معدن مهم يساعد على تنظيم ضغط الدم

تعزيز صحة القلب:يحتوي البطيخ على مضادات الأكسدة، مثل الليكوبين التي تُساعد على حماية القلب من الأمراض وتُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما أنه يحتوي على الأليافالتي تُساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

يساعد  على إنقاص الوزن:البطيخ منخفضًا في السعرات الحرارية وغنيًا بالألياف،مما يُعطيك شعورًا بالشبع لفترة طويلة ويُساعد على التحكم في الشهية

تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

تُساعد الألياف الموجودة في البطيخ على تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

 تقوية المناعة:يحتوي البطيخ على فيتامين Cوهو مضاد للأكسدة يُساعد على تقوية جهاز المناعة،
ومكافحة العدوى والأمراض كما أنه يحتوي على فيتامين A،الذي يُساعد أيضًا على تقوية جهاز المناعة، وتحسين صحة البشرة والعيون.

تحسين صحة العضلات والأعصاب:

يحتوي البطيخ على المغنيسيوم، وهو معدن مهم لعمل العضلات والأعصاب كما أنه يحتوي على
البوتاسيوم الذي يُساعد على تنظيم عمل العضلات، ومنع التقلصات العضلية فهو غذاء مثالي للرياضيين ويفضل تناوله قبل التمرين  

 

الإصابة بأمراض القلب السعرات الحرارية القلب والأوعية الدموية أمراض القلب والأوعية الدموية تعزيز صحة الجهاز الهضمي خطر الإصابة بأمراض القلب خفض مستوى الكوليسترول فوائد البطيخ يساعد على إنقاص الوزن

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