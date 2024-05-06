كيف يمكن للتدخين أن يضر القلب؟.. تحذير عاجل

التدخين لا يضر رئتيك فحسب؛ بل إنه يلحق الضرر بصحة قلبك، وفقا لجمعية القلب الأمريكية، يعد التدخين سببا رئيسيا لأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ويموت أكثر من 8 ملايين شخص بسبب استهلاك التبغ كل عام، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.



إليك ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية إضرار التدخين بقلبك والنقاط الحيوية التي يجب أن تعرفها:



التدخين يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

التدخين هو السبب الرئيسي لأمراض القلب، وفقا لدراسة نشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، فإن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب مرتين إلى أربع مرات من غير المدخنين، وذلك لأن التدخين يؤدي إلى تراكم الترسبات في الشرايين، ما يؤدي إلى تضييقها وتقييد تدفق الدم إلى القلب.

التدخين يرفع ضغط الدم

أحد الآثار الضارة العديدة للتدخين هو تأثيره على ضغط الدم، تؤدي المواد الكيميائية الموجودة في دخان السجائر إلى إتلاف بطانة الشرايين، ممدا يجعلها أضيق وأقل مرونة، وهذا يسبب زيادة في ضغط الدم، ما يزيد من الضغط على القلب، ووجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لارتفاع ضغط الدم أن التدخين النشط والتعرض للتدخين السلبي يمكن أن يزيدا ضغط الدم بشكل كبير.

التدخين يقلل من مستويات الأكسجين في الدم

يرتبط أول أكسيد الكربون الموجود في دخان السجائر بالهيموجلوبين في الدم، ما يقلل من قدرته على حمل الأكسجين، وهذا يعني أنه يتم توصيل كمية أقل من الأكسجين إلى أنسجة الجسم وأعضائه، بما في ذلك القلب. مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف عضلة القلب وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وجدت دراسة نشرت في مجلة القلب الأوروبية أن المدخنين لديهم مستويات أقل من الأكسجين في الدم مقارنة بغير المدخنين.

التدخين يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم

يزيد التدخين من خطر الإصابة بجلطات الدم، والتي يمكن أن تمنع تدفق الدم إلى القلب، ما يؤدي إلى نوبة قلبية، يمكن للمواد الكيميائية الموجودة في دخان السجائر أن تجعل الدم أكثر لزوجة وأكثر عرضة للتجلط، وفقا لبحث نشر في مجلة الدورة الدموية، فإن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بجلطات الدم مقارنة بغير المدخنين.

التدخين يدمر الأوعية الدموية

يمكن للمواد الكيميائية الموجودة في دخان السجائر أن تلحق الضرر ببطانة الأوعية الدموية، ما يجعلها أكثر عرضة لتصلب الشرايين (تصلب الشرايين) وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى، وجدت دراسة نشرت في مجلة تصلب الشرايين والتخثر وعلم الأحياء الوعائي أن التدخين هو السبب الرئيسي لخلل بطانة الأوعية الدموية، وهو مقدمة لتصلب الشرايين.

المصدر: timesofindia.