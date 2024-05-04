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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل فطائر الكفتة باللبن.. جديدة وغير تقليدية

طريقة عمل فطائر الكفتة
طريقة عمل فطائر الكفتة باللبن

قدمت الشيف منال العالم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي التواصل الأجتماعي الأنستجرام، طريقة عمل فطائر الكفتة باللبن، فهي من الأطباق غير التقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص.

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مقادير فطائر الكفتة باللبن :
20 قطعة عجين باف باستري مربعات
الكفتة:
500جرام لحم مفروم ناعم
1 حبة متوسطة بصل، ارباع
٢
2 فص ثوم
1 قرن فلفل اخضر
نصف حزمة بقدونس
2 شريحة خبز توست
1 ملعقة صغيرة بهار مشكل
1 ملعقة صغيرة ملح
ربع  ملعقة صغيرة فلفل اسود


اللبن:
3 كوب لبن
6 فص ثوم مهروس
ربع  ملعقة صغيرة ملح
نصف كوب زبدة
1 ملعقة صغيرة بابريكا
١ ملعقة صغيرة شطة مجروش
1 قرن فلفل اخضر مفروم


للتلميع:
1 حبة صفار البيض
1 ملعقة صغيرة حليب
 

 

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فطائر الكفتة باللبن طريقة عمل فطائر الكفتة باللبن الشيف منال العالم مقادير فطائر الكفتة باللبن عجين باف باستري

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