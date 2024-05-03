طريقة عمل فطائر يونانية.. جديدة ولذيذة

فطائر يونانية من المعجنات التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ومختلف عن المعجنات الأخرى.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل فطائر يونانية، فيما يلي….

مقادير فطائر يونانية

لفة جلاش

٢ ملعقة كبيرة زيت زيتون

١٥٠جرام زبدة

١ بصل مفروم

ملح فلفل

٢ فص ثوم مفروم

١ ملعقة صغيرة فلفل احمر مجروش

٢ كوب جبنة فيتا

١ كوب زبادي يوناني

نصف كوب بقدونس مفروم

١ كوب عين جمل مجروش

٢ كوب سبانخ مقطع



طريقة تحضير فطائر يونانية

نقلي البصل مع زيت الزيتون نضعها جانبا

بوعاء نضع جبنة فيتا والملح والفلفل والثوم وعين جمل وزبادي يوناني والبقدونس والسبانخ نضيف فوقهم البصل المقلى مع زيت الزيتون

لعمل السمبوسك ناخذ قطعتين من الجلاش وندهنهم بالزبدة ثم نقطعها طوليا ل ٣ قطع نحشي كل قطعة بالحشوة ونشكل السمبوسك نضع على الوجه زبدة و سمسم وتوضع بصينية نيو كلاين وتدخل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ إلى أن تتحمر من القاع ثم نشعل الشواية حتى يحمر الوجه