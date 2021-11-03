لماذا اشتعلت أسعار الطاقة خلال الفترة الأخيرة؟ أحمد هيكل يجيب

قال الدكتور أحمد هيكل مدير احدى شركات الاستثمار المالى، إن الاقتصاد العالمي يحدث له الان تعافى من آثار جائحة كورونا وهذا جعل هناك زيادة في الطلب على جميع أنواع الطاقة ومنها الغاز والفحم والبترول .

واضاف احمد هيكل خلال مداخلة هاتفية في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع علي قناة " تن " ، أن هناك الكثير من المؤسسات المالية حول العالم أحجمت عن تمويل مشاريع تخص الوقود الحفري وهذا بسبب ضغوط المستثمرين والعالم.

وأوضح احمد هيكل ، أن هناك تعثر في الاقتصاد العالمي وهناك طلب كبير على الطاقة ، لافتا إلى أنه حدث تناقص في الإنتاج العالمي للنفط بسبب التشجيع على الطاقة المتجددة .