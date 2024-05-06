مصدر رفيع المستوى: لا صحة لغلق معبر رفح البري

أكد مصدر رفيع المستوى، خلال خبر أذاعته فضائية "القاهرة الإخبارية، أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن غلق معبر رفح البري، مشيرا إلى أن معبر رفح يعمل بشكل طبيعي وحركة دخول المساعدات إلى قطاع غزة مستمرة.

وفى سياق متصل، قال متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان له إن الجيش "يوسع المنطقة الإنسانية في المواصي والتي تشمل مستشفيات ميدانية وخيماً وكميات كبيرة من الأغذية والمياه والأدوية وغيرها من الإمدادات. كما يسمح الجيش بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية والدول الأخرى، بتوسيع رقعة المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى القطاع".