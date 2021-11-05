عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

محلات الخردة غير المرخصة كابوس يلاحق سكان شارع الشيشيني

صدى البلد

استغاث سكان العقار رقم ٧ بشارع الشيشيني حي الساحل بمحافظة القاهرة من وجود المخالفين من أصحاب محلات الخردة غير المرخصة.

 

قال أحمد محمود فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى “ بين الناس” التي يقدمها موقع صدى البلد: “تقوم المحلات بغلق الشوارع أسفل العقار بالخردة وقطع غيار النقل الثقيل طوال اليوم والتعدي علي الطريق العام، بالإضافة إلى وضع كمبروسورات هواء شديدة الصوت أعلى أسطح المحلات، وذلك يتسبب في حدوث فزع للأطفال طوال اليوم وعدم مقدرتنا علي المعيشة".

 

وأضاف السكان: “تسببت المحلات أيضا في اتلاف الطرق العامه بالزيوت والشحوم واهدار كل ما تنفقه الدوله للارتقاء بمستوي شوارع العاصمة، واستخدام الارصفه كمخازن للخردة، وانتشار كلاركات محملة بقطع غيار نقل ثقيل مما يتسبب في غلق الطرق أمام الماره وقد يؤدي بدوره الي تعريض حياة الاطفال الصغار والسكان للخطر الشديد".

كما تستخدم تلك الورش نيران الاكسي استيلين لقطع المعادن وقد يتسبب ذلك في حدوث الحرائق بالعقار والمنطقه بالإضافه الي عدم تطبيق خطوات السلامة والامان متمثلة في عدم استخدام خزانات الطوارئ الموجوده اعلي اسطح المحلات ووضعها بشكل وهمي.

بالإضافة إلى انتشار سيارات الخرده حول العقار والشارع بالكامل وتلك يتم تقطيعها في عرض الطريق وبالتالي يتم استخدام الطريق كورش علما بانه طريق هام جدا وحلقة وصل بين طريق كورنيش النيل وشارع شبرا الرئيسي

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

غلق الطرق محافظة القاهرة كورنيش النيل النقل الثقيل قطع غيار الخردة غير مرخص التعدي علي الطريق العام حي الساحل شارع الشيشيني

ترشيحاتنا

بث مباشر .. الأهلي والزمالك اليوم الجمعة 5-11-2021

أحمد سمير فرج: مشروع حياة كريمة هو تطبيق فعلي للمسؤولية المجتمعية

ماكنتش أعرف هتبقى تريند.. هيفاء وهبي على "عربة ترمس" بفستان سواريه

رئيس حماية المستهلك: المسؤولية المجتمعية تعني تجاوب المؤسسات في التنمية المستدامة |فيديو

حكم مباراة القمة 123 يوجه رسالة لجماهير الزمالك والأهلي .. فيديو

طن مفروم.. ضبط مزرعة تذبح الحمير وتبيع لحومها بالإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ الهولوجرام .. أم كلثوم تظهر على مسرح ‎موسم الرياض

الكويت.. بيان عاجل من الطيران المدني عن مصر و4 دول أخري

مفاجأة موسيماني.. شوبير يثير الجدل قبل قمة الأهلي والزمالك| شاهد

موسيماني يعقد محاضرة للاعبي الأهلي قبل التحرك لملعب مباراة الزمالك

الخطيب يغيب عن قمة الأهلي والزمالك.. تعرف على السبب

إنقاذ 5 محافظات من الاختفاء بسبب التغيرات المناخية|ماذا فعلت مصر لحماية شواطئها|فيديو

خالٍ من أي اضطرابات.. تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

العالم يفقد رئتيه..وكارثة جديدة تتسبب في تحول غابات الأمازون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هزار بايخ قلب بجد.. لماذا انسحبت المذيعة فرح علي من «ستوديو القمة» على الهواء مباشرة

تصريحات كارتيرون تشعل القمة 123.. أرقام وحكايات 217 مباراة جمعت الأهلي والزمالك

ماذا يحدث؟.. بعد جريمة دبور الاسماعيلية وحصار خُط الفيوم.. شاب يذبح والديه بالاسكندرية

مدحت صالح بشعل حفل الموسيقى العربية| صور

فيديو

تصرّف لافت بين لاعبي الأهلي والزمالك قبل انطلاق القمة 123 .. فيديو

القمة 123.. وصول حافلة الأهلي استاد القاهرة لمواجهة الزمالك .. فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

بسبب صلاة النساء| شاهد.. مواجهات واحتجاجات عند حائط البراق في القدس

المزيد

ساحة رأي

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

اﻟﻤﺰﻳﺪ