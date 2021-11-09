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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب يلعب له

حسين الشحات
حسين الشحات

نفى حسين الشحات توقيعه لأحد الأندية السعودية خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، مؤكدَا أنه أخبرهم بالتواصل مع الأهلي.


وقال الشحات في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية "ETC": "حصلت على عروض خليجية خلال الفترة الماضية، من الدوري السعودي، لكنني أخبرتهم بأن عليهم التواصل مع النادي لأنني أحترم الأهلي".


وشدد: "لم أتفق مع أي عرض سعودي، وكنت أنتظر قرار النادي، لكنني لم أوقع لأي نادٍ كما كان يُشاع".


وردًا على احتمالية الانضمام إلى الزمالك: "ليس لدي مانع، والأمور جميعها في علم الغيب، ولا ندري ما سيحدث".


واختتم: "نادي الزمالك يشرف أي لاعب يلعب له، لكنني أفضل الاحتراف الخارجي في حالة الرحيل عن الأهلي".

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