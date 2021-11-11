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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زينة تتألق بـ الكاجوال في أحدث إطلالة.. شاهد

زينة
زينة

شاركت الفنانة زينة متابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.


وظهرت زينة وهى تلتقط صورة سيلفي، وبدت فى الصورة بمكياج ناعم وعلقت قائلة" من فضلك سريع أسود أو فيروزي ؟؟؟"


واعتمدت زينة فى الصورة على الملابس الكاجول، ما منحها إطلالة مميزة، ونالت صورتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.


يُذكر أن آخر أعمال زينة مسلسل «كله بالحب» والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري وغيرهم، من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد.

 

 

الفنانة زينة اعمال زينة صورة جديدة الكاجول اطلالة مميزة مسلسل كله بالحب بمكياج ناعم احدث اطلالة

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