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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

5 معلومات عن أول مدينة غير ربحية في العالم بدولة عربية

أول مدينة غير ربحية
أول مدينة غير ربحية

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمس الأحد، عن إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم بحي عرقة في الرياض بهدف تطوير قطاع العمل غير الربحي.

وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن أول مدينة غير ربحية في العالم والتي أعلن عنها الأمير بن سلمان.

السعودية.. محمد بن سلمان يعلن إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم

الأمير محمد بن سلمان يعلن نبأ سارا بشأن الرياض

1- تقع المدينة على أرض خاصة بالأمير بن سلمان بحي عرقة بمحاذاة وادي حنيفة، على مساحة تقدر بحوالي 3.4 كيلو متر مربع.

2- تعمل المدينة على استضافة رؤوس الأموال الجريئة والمستثمرين ذوي المساهمات المجتمعية حول العالم.

3- يجسد المخطط الرئيسي للمدينة حاضرة رقمية متقدمة محورها الإنسان، كما تم تصميم المدينة لتكون مستدامة وصديقة للمشاة، إضافة إلى تخصيص أكثر من 44% من المساحة الإجمالية كمساحات خضراء مفتوحة لتسهم في تعزيز التنمية المستدامة.

4- ستحتضن المدينة التي تتبنى مفهوم التوأم الرقمي على العديد من الأكاديميات والكليات ومدارس مسك، وستشمل على مركز للمؤتمرات، ومتحف علمي، ومركز الإبداع ليكون مساحة لتحقيق طموحات المبتكرين في العلوم والتقنية بالأنظمة المتطورة".

5- في تحقيق مستهدفات مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتأهيل قيادات المستقبل، وذلك من حيث ما ستوفره من فرص وبرامج تدريب للشباب والفتيات، كما ستضم جملة من الخدمات التي ستساهم في إيجاد بيئة جاذبة للمستفيدين من أنشطة المدينة"،

ولي العهد السعودي أول مدينة غير ربحية الأمير محمد بن سلمان حي عرقة السعوية

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