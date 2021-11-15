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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو: الصحة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن لدغات العقارب.. والأرصاد تعلن موعد اضطراب أحوال الطقس

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات ونرصد أبرزها خلال التقرير التالي:

أسعار الذهب اليوم الإثنين 15-11-2021
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم في مصر، اليوم الاثنين 15-11-2021.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 15- 11 - 2021
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية dmc، اليوم الاثنين 15- 11 -2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.

بعد ليلة من الرعب في أسوان.. الصحة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن لدغات العقارب
قال الدكتور حسام هبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك تأمين للمخزون الاستراتيجي من الأمصال المضادة للدغات العقارب، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة شهدت محافظة أسوان لدغات من العقارب بعد ان جرفتها السيول من الجبال.


أمطار غزيرة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن موعد عدم استقرار أحوال الطقس
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه فى هذا الأسبوع سنشهد استقرارا بالأحوال الجوية، بداية من اليوم وحتى نهايته، مشيرة ان ذلك الاستقرار سيصاحبه تكون شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر، وبدأت بالفعل اليوم بالتكون.


برلماني يعلن أخبارا سارة لـ مستحقي التأمينات والمعاشات
قال النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى، إنه تقدم بمقترح لتعديل قانون التأمينات والمعاشات، حيث أنه يستحدث مادة تعطي فترة انتقالية تصل لثلاث سنوات لتطبيق القانون الجديد، تفيد أنه من حق كل من استوفى شروط المعاش المبكر أو معاش الشيخوخة في ظل القانون القديم، تقديم طلب للحصول على المعاش خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019.


زي النهارده .. ذكرى ميلاد عميد الأدب العربي ورائد حركة التنوير " طه حسين " | فيديو
عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " تقريرا عن ذكرى ميلاد عميد الأدب العربي " طه حسين " .


محافظ الشرقية: منع أى مواطن من تلقي الخدمات الحكومية فى حالة عدم وجود شهادة التطعيم
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه طبقا لقرار دولة رئيس الوزراء، فيجب على جميع العاملين الإلتزام والحصول على التطعيم ضد كورونا، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم وجود لدي المواطن شهادة التطعيم، سيتم منعه من دخول جميع المنشآت الحكومية الموجودة داخل المحافظة.

 

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