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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمطار غزيرة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن موعد عدم استقرار أحوال الطقس

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه فى هذا الأسبوع سنشهد استقرارا بالأحوال الجوية، بداية من اليوم وحتى نهايته، مشيرة ان ذلك الاستقرار سيصاحبه تكون شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر، وبدأت بالفعل اليوم بالتكون.

وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من المتوقع استمرار الشبورة المائية بالأيام القادمة، موضحة أنها ستكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة، ناصحة بالقيادة بهدوء على تلك الطرق.

وتابعت أن اليوم تم إغلاق طريق القطامية العين السخنة بسبب كثافة الشبورة، لافتة إلى أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وستبدأ اليوم على السلوم ومطروح، وتمتد إلى الإسكندرية فى الساعات المتأخرة، حيث أنها ستستمر على مدار اليومين القادمين.

ونوهت المواطنين، إلى أنه اعتبارا من السبت القادم سيكون هناك عدم استقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد، سيصاحبها وجود أمطار متفاوتة الشدة على تلك المناطق، كما أنها ستمتد على القاهرة.

وأشارت إلى أن هناك نشاطا بالرياح ببعض المناطق، خاصة بالبحر المتوسط والسواحل الشمالية، متابعة أن الهيئة مستمرة ومنسقة مع المحافظات لتوعية المواطنين بالطقس.

هيئة الأرصاد الجوية استقرار بالأحوال الجوية سقوط امطار السواحل الشمالية كثافة الشبورة

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