أستاذ هندسة الطاقة: الدول المصرية بها موارد هائلة من الطاقة المتجددة.. فيديو

قال الدكتور حافظ سلماوي ، أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، إن الدول المصرية لها موارد هائلة من الطاقة المتجددة، مؤكدا أن الدولة تملك موارد من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأضاف حافظ سلماوي، خلال لقاء له لبرنامج “المواجهة” عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن مصر أثبتت قدرة على استثمار بهذا المجال من الطاقة المتجددة ، مشيرا إلى أنه لديها شركات قادرة على إنشاء محطات للطاقة المتجددة.

وتابع حافظ سلماوي، أن مصر أثبتت مصداقية لجهات التمويل الدولي خاصة في إستقبال إستثمارات في مجال الطاقة النظيفة.

نصدر خدمات من الطاقة

وأشار أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق إلى أنه نصدر خدمات من الطاقة إلى أوروبا بمبلغ ضخم يصل إلى 9 مليار دولار في العام.